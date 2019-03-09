Uzmanlar Anlattı Çiftçiler Bilgilendi

6 Mart Çarşamba günü yoğun katılım eşliğinde açılan Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın 3. gününde de konferanslar devam etti.Konferanslarda çiftçilere sağlıklı beslenmeden bitki virüs hastalıklarına kadar birçok önemli konuda bilgilendirmeler yapıldı.

BİLGİLENDİRİCİ KONFERANSLAR

Günün ilk konferansını TEMA Kocaeli Temsilciği tarafından yapıldı. Yoğun katılım gösterilen konferans karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Katılımcılara doğal yaşam kaynağımız olan toprağın korunması hakkında bilgi verildi. Konferansta "Üzerinde milyonlarca yıldır yaşadığımız toprak doğal bir varlıktır. Onu korumaz kirletir, ihanet edersek gün gelir o da bize yüzünü döner" ifadeleri kullandı.

VİRÜSLERE VE HASTALIKLARA DİKKAT

Gün boyunca devam eden konferanslarda günün ikinci konuşmasını Dr. Osman Poyraz gerçekleştirdi. Obezite gibi günümüzün hastalıklarının nedenlerini anlatan ve "Sağlıklı Beslenme" konusunda katılımcılara bilgi veren Poyraz; organik ürünlere dikkat çekti. Daha sonra Bitki Virüs Hastalıkları ve Mücadelesi hakkında konuşma yapan Doç. Dr. Aysun Çavuşoğlu; yanlış ilaçlamaların bitkilerde hastalıklara neden olduğunu ifade etti. Günün son konferansında konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onur Can ise konuşmasında "Yağmurlama ve Damla Sulamada Dikkat Gereken" hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler