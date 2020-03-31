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Uzmanlar, çocukların psikolojisi için ebeveynleri uyardı

Lokman Hekim Sağlık Grubu'nda Uzman Psikolog Metin Günaydın, "Olumsuz duygu ve düşüncelerin paylaşılması gereken bir durum söz konusu olduğunda bunun çocukların göremeyeceği ve duyamayacağı şekilde yapılması gerek." ifadelerini kullandı.

31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:58
Uzmanlar, çocukların psikolojisi için ebeveynleri uyardı
Lokman Hekim Sağlık Grubu'nda Uzman Psikolog Metin Günaydın, "Olumsuz duygu ve düşüncelerin paylaşılması gereken bir durum söz konusu olduğunda bunun çocukların göremeyeceği ve duyamayacağı şekilde yapılması gerek." ifadelerini kullandı.
Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Psikolog Metin Günaydın, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların tatil olmasıyla eve kapanan çocukların psikolojilerinin korunması için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirtti.
Günaydın, çocukların tüm yetişkin davranışlarını çok dikkatli izlediğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Olumsuz duygu ve düşüncelerimizi paylaşırken çevremizde çocuklarımızın bizim tüm davranışlarımızı dikkatle izlediğini örnek aldığını da unutmamalıyız. Olumsuz duygu ve düşüncelerin paylaşılması gereken bir durum söz konusu olduğunda bunun çocukların göremeyeceği ve duyamayacağı şekilde yapılması gerek.
Özellikle haberlerin ve virüs salgını hakkındaki programların yoğun olarak yayınlandığı bu dönemde çocuklarımızın yaşına uygun filmler seçilebilir beraber izlenebilir ya da yaşlarına uygun birlikte oynanabilecek oyunlar oynanabilir."
Günaydın, çocukların olumsuz düşünce ve duygularını doğrudan veya dolaylı biçimde ifade ettiği anlarda tam tersini ifade ederek geçiştirmek yerine "Nasıl hissettiğini anlıyorum." ya da "Bu düşünceni anlıyorum." şeklinde onaylamanın daha yararlı olacağını aktardı.
Bu süreçte evde kalmanın ve kişisel hijyeni sağlamanın en kritik önlemlerin başında geldiğini belirten Günaydın, "Ancak bu süreci çocuklarımızın makul değerlendirebilmesi için eğlenceli hale getirmek gerekir. Örneğin 40 saniye el yıkamak için ortalama 40 saniye sürebilecek bir çizgi film şarkısı birlikte söylenebilir." önerisinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Lokman Hekim, Güncel
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