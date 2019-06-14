Uzmanlar: Facebook yeni kripto parası ile bankalara rakip olur

Yerli ve yabancı uzmanlar, Facebook'un 18 Haziran'da "whitepaper"ını (tanıtım ve sunuş belgesi) açıklayacağı yeni kripto parasının, başta Bitcoin olmak üzere mevcut kripto paraları değil, aksine klasik finans sistemi ve bankaları tehdit edeceğini düşünüyor.Konu hakkındaki görüşlerini Twitter'da açıklayan San Francisco merkezli yatırım firması Blockchain Capital'in yöneticisi Spencer Bogart, Facebook'un "GlobalCoin" ismini alması beklenen yeni projesinin, 2019 – 2020 dönemi için Bitcoin'i daha da ileriye taşıyacak en güçlü etkenlerden biri olacağını öne sürdü.Bogart, GlobalCoin'in dijital varlıkları elde etmeyi kolaylaştıracığını ve ulusal-itibari paraların kripto para ekosistemine hızla dahil olmasını sağlayacağını vurguladı.Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Polat ise son dönemde kullanıcı verilerinin ihlalleriyle gündeme gelen ve popülaritesini kaybetmeye başlayan Facebook'un blockchain üzerinde çalışacak kendi kripto parasını şirkete ait Whatsapp ve Instagram gibi diğer platformlarla koordineli kullanacağına dikkat çekti ve ekledi:"Facebook GlobalCoin ile ülke sınırlarını tanımayan para transferi ve halihazırda sunulan reklamlardaki ürünlerin tek bir tıkla satın alınabilmesini sağlayacak. Böylece bir sosyal medya platformundan dünyanın en büyük kripto pazaryerine dönüşerek Amazon gibi kuruluşlara rakip olacak. Tabii Facebook bu dönüşümü ve kazanacağı özellikler sayesinde bankacılık ve finans sektörü ile de ciddi bir rekabete girecek ve onların parasal sistemler içindeki güçlerini de önemli ölçüde zayıflatabilecek."Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer de Facebook'un yeni projesinin kripto para piyasalarına hareket getireceğini belirtti ve ekledi:"GlobalCoin'in bir stablecoin, yani önde gelen bazı ulusal para birimlerine ya da çok bilinen bazı finansal varlıklara dayalı bir dijital para olması ve fiziksel ATM'ler yoluyla da alınıp-satılması ve kullanılması bekleniyor."Facebook gibi dünyanın her köşesinde 2 milyardan fazla insana ulaşabilen bir platformun kripto para alanına kararlı bir şekilde girmek istemesi, başta Bitcoin olmak üzere dijital paraların dünya çapında kabul görme potansiyelini şüphesiz daha da artıracak ve bu alana yeni yatırımcı gelmesini sağlayacak."Bu da dijital para piyasası adına bence büyük bir şans olarak görülmeli."2000'li Yılların başından itibaren dijital paralar alanda çalışan blokchain girişimcisi Cemil Şinasi Türün ise Facebook'un yeni kripto parasının IMF'in önde gelen küresel rezerv para birimlerinin bir sepeti olan SDR isimli parasını andırdığını söyledi.Türün, "Facebook bu hamlesi ile bankalara rakibim diyor. Ama merkez bankalarına rakibim demiyor. Bu sepet paraya yatırım amaçlı bakanlar mutlaka olacaktır" dedi.Öte yandan yeni projeye şüphe ile yaklaşanlar da var. Eski bir Wall Street çalışanı ve Morgan Stanley yöneticisi olan Caitlin Long, Forbes dergisi için kaleme aldığı bir makalede Facebook'un GlobalCoin ile blockchain ve dijital varlık gibi kavramları geniş kitleler nezdinde meşrulaştıracağını anlattı. Facebook'un milyarlarca kullanıcısına bir kripto paranın nasıl kullanılacağını öğretmesinin sonuçta Bitcoin'in işine yarayacağını ileri süren Long ancak dünyanın heryerinde hükümetlerin Facebook'un kripto parasını kullanıcıların paralarını nereye harcadıkları hakkında çok geniş bir veri havuzu olarak göreceklerini vurguladı.

- İstanbul