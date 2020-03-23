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Uzmanlar İbuprofen İddialarına Yanıt Verdi: Bulgu Yok

Geçtiğimiz günlerde önemli sağlık kuruluşları ibuprofen etken maddeli ilaçların olası vakalarda semptomları ağırlaştırabileceğini belirtmişti.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:34
Uzmanlar İbuprofen İddialarına Yanıt Verdi: Bulgu Yok
Geçtiğimiz günlerde önemli sağlık kuruluşları ibuprofen etken maddeli ilaçların olası vakalarda semptomları ağırlaştırabileceğini belirtmişti. Söz konusu iddialar hakkında uzmanlar açıklama yaptı. İşte detaylar!

İbuprofen Tehlikeli mi?

Son zamanlarda Covid-19 vakalarını tedavi ederken ibuprofen kullanıp kullanmamanız yönünde pek çok tartışma döndü.

Yapılan açıklamaların ardından odaklarını bu yöne çeviren araştırmacılar ve uzmanlar söz konusu iddiaların doğruluğunu test etmeye başladı.

Yapılan testlere göre ibuprofen etken maddeli ilaçların olası vakalarda semptomları şiddetlendirdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü ilk başta bir tehlikeden söz etse de 19 Mart tarihinden bu yana bu uyarılarını geri çekti.

İbuprofen Nedir?

İbuprofen, steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ilaçtır. İbuprofen de dahil olmak üzere NSAID, üç temel noktada kullanılır.

İltihaplar

Ağrı

Ateş

Covid-19 riskine karşı alabileceğiniz en iyi tedbirler ise hijyene azami düzeyde dikkat etmek ve kendinizi olabildiğince izole etmek olacaktır.

Peki siz 14 kurala uyuyor musunuz? Hemen aşağıdan bizlerle paylaşın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji

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