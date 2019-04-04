Uzmanlar Lgs Başvuru Kılavuzunu Değerlendirdi

Kaynak: İHA

Çocuklarının iyi bir lisede öğrenim görmesini isteyen veliler ve Türkiye genelindeki tüm 8. sınıf öğrencileri 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'nı merakla bekliyor. Sınava hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendiren ve sınava ilişkin önemli detaylar içeren Liseye Geçiş Sınavı kılavuzu yayınlandı.Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili önemli bilgiler içeren kılavuz açıklandı. Sınav başvuruları tamamen öğrencinin ve velinin isteği doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortam üzerinden öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda yapılacak.Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve kılavuzunu inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. İzgiman, "Bu yıl sınavın uygulanış biçiminde ve sınav müfredatında bir değişiklik yok. Sayısal bölümün sınav süresinin daha önce de MEB tarafından açıklandığı gibi, uzatılarak 60 dakikadan 80 dakikaya çıkarılması öğrencilerimizi sevindirdi. 50 soruluk sözel bölüm için ise 75 dakika süre tanınacak" dedi.Kontenjanlardaki değişime dikkat çeken İzgiman, "İstanbul Galatasaray Lisesi'nin kontenjanı bu yıl 90'dan 100'e yükseldi. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, kontenjanını 120'den 150'ye yükseltti. İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi'nin kontenjan sayısının ise 30 azaldığı görüldü. Bazı ilçelerdeki Anadolu liselerinin kapandığını ya da kontenjanlarının azaldığını gözlemledik" şeklinde konuştu.SINAV KAPSAMI AYNIİki oturumdan oluşan sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü 11.30'da başlayacak. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sınava katılan öğrenciler; sözel bölümde Türkçe dersinde 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 10 ve Yabancı Dil alanlarında 10 soru olmak üzere toplam 50 soru çözecek. Sayısal bölümde ise öğrencileri 20 Matematik ve 20 Fen Bilimleri alanında olmak üzere toplam 40 soru bekliyor.SINAVIN UYGULANMA BİÇİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOKBu yıl da öğrenciler fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, kimlik (Üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı, geçerliliği devam eden pasaport), 2 adet kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ile saat 09: 00'da sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunacak.MERKEZİ SINAV PUANI EŞİT OLURSAİzgiman, merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde uygulanacak adımların değiştiğini belirtirken, "Eşitlik olması halinde bu yıl öncelikle okul başarı puanına, ardından 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak. Öğrenciler sadece sınavdan aldıkları puanla yerleşecekler; ancak bu düzenlemeye göre eşit puan alan öğrencilerin okul başarısı yerleşmede daha belirleyici olacak" dedi.YEREL YERLEŞTİRME KOŞULLARI DEĞİŞTİBakanlığın Ortaöğretime Geçiş Yönergesi'nde yerel yerleştirme ile ilgili maddede de, merkezi yerleştirmeye benzer şekilde önemli bir değişiklik olduğunu gözlemlediklerini aktaran İzgiman, "Geçen yıl yerel yerleştirmede, öğrencinin yaşı ve okulda bulunma yılı dikkate alınıyordu, artık dikkate alınmayacak. Yerel yerleştirme; okulun türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan orta öğretim kayıt alanlarındaki okullara yapılacak. Öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı gibi kriterler dikkate alınacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak" dedi.SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Sınav sisteminde önemli bir değişiklik olmamasının öğrenciler ve veliler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu söyleyen İzgiman, MEB tarafından her ay yayınlanan örnek soruların da adaylara yol gösterdiğini ve sınav kaygısını azalttığını vurguladı.1 Haziran 2019'da yapılacak olan sınavın başvuru tarihleri 3-14 Nisan olarak belirlenirken, sınava giriş belgeleri 22 Mayıs'ta yayınlanacak. Sınav sonuçları ise 24 Haziran 2019'da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.(İHA)