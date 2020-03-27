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Uzmanlar Macaristan'da demokratik ihlallere karşı uyarıyor, 9 STK AB'den destek istedi

Siyasi uzmanlar Macaristan başbakanı Viktor Orban'ın koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı reform projesinin önümüzdeki salı günü parlamentoda onaylanma ihtimalinin endişeli bir durum olduğunu duyurdu.

27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Uzmanlar Macaristan'da demokratik ihlallere karşı uyarıyor, 9 STK AB'den destek istedi
Siyasi uzmanlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı reform projesinin önümüzdeki salı günü parlamentoda onaylanma ihtimalinin 'endişeye yol açan bir durum' olduğunu duyurdu.

Orta-Avrupa ülkeleri uzmanı Milan Nic, "Viktor Orban'ın yaptıkları diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yaptıklarından çok farklı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Avrupa Birliği, Viktor Orban, Dünya

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