Uzmanlar Öneriyor! Cinsel Hayatı...

Mango
, potasyum ve magnezyum açısından zengin bir meyvedir. Özellikle mango meyvesini tüketmeyi çok seviyorsanız, mango nasıl yenir öğrenmelisiniz. Mango ülkemizde ve dünyanın birçok farklı bölgesinde yetişebilen bir meyve türüdür. Tropikal meyve türleri arasında bulunan mango ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Mango meyvesini tek başına tüketebilirsiniz ya da meyve salatası hazırlamak için kullanabilirsiniz. Peki, mango nasıl bir meyvedir? Mango nasıl kesilir? Mango nasıl yenir? Mangonun faydaları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...
Mango nasıl bir meyvedir?
Mango, sarı, turuncu renkli tropikal bir meyve çeşitidir. Mango dış görünüş olarak çok sevilen diğer meyve türü olan şeftaliye benzemektedir. Mangonun dış görünümü tüysüz bir şeftaliyi andırmaktadır. Mango meyvesi çok sıcak iklimlerde yetişmekte olan bir meyve türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Mangonun yetişmesi için en az 30 derece sıcaklık olması gerekmektedir. Bu derecenin altında yer alan bölgelerde mango yetişmemektedir. Çekirdekli bir meyve türü olan mango tüketimi çok sağlıklıdır ve çoğu doktor tarafından sık sık mango tüketimi yapılması önerilmektedir. Oldukça hoş bir kokuya sahip olan mango içinde bol miktarda C, A ve B vitaminleri yer almaktadır. Mangonun yetiştiği bölgeler arasında Güney Afrika
, Orta Amerika
yer almaktadır.
Mango gibi heyecanlandırıcı, enerji verici ve lezzetli çok az meyve vardır. Pürüzsüz bir dokuya ve çarpıcı bir renge sahiptir. Mangonun birçok farklı türü vardır. Bu farklı türlerin ortak özellikleri ise hepsinin ortasında büyük bir çekirdeğin bulunması ve hepsinin etli olmasıdır. Ayrıca tüm türlerin sağlığınıza sayısız faydası vardır.
Mango nasıl kesilir?
Mango meyvesi enine değil boyuna ortadan ikiye kesilir. Bu şekilde kesildikten sonra çekirdeği rahatça meyveden ayrılacaktır. Geri kaçan çekirdek dokusu kaşık yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra yarım mango baklava dilimi veya kareler şeklinde meyve bıçağı ile dilimlenir. Ayrıca mango bıçak yardımıyla boylamasına yapılan izler sayesinde kabukları muz soyar gibi soyulabilir.
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Mango nasıl yenir?
-Mango meyvesini tüketebilmek için öncelikle su dolu bir kabın içinde iyice temizlemeniz gerekmektedir.
-Mango meyvesinin tüketim şekillerinden birisi olarak püre yapmak olacaktır. Bunun için mangoyu bıçak yardımı ile iyice ezerek püre haline getirebilir ve bu şekilde tüketim yapabilirsiniz. Üzerine biraz da pudra şekeri ekleyerek lezzetli bir biçimde tüketebilirsiniz.
-Mangoyu dilimleyerek de tüketebilirsiniz. Bunun için çekirdeğini çıkarabilir, kabuğunu soyabilirsiniz.
-Mango meyvesinin suyunu da kullanabilirsiniz. Mango suyu ile reçeller hazırlayabilir, özel meyve suyu karışımları elde edebilirsiniz.
-Bunun dışında mangoyu meyve salatalarınızda kullanabilir, smoothielerinize ekleyebilirsiniz.
Mangonun faydaları nelerdir?
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kanserle savaşır.
-Kolestrolü düşürür.
-Cildi gençleştirir.
-Görme yeteneğini geliştirir.
-Sindirime yardımcı olur.
-Cinsel yaşamı güçlendirir.
-Hafızayı güçlendirir.
-Vücudun alkali oranını yükseltir.
-Sıcak çarpmasını önler.
Mango