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Uzmanlar Soçi Mutabakatı'nı değerlendirdi: Ankara'nın güvenlik kaygıları giderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda saatler süren başbaşa görüşmesi sonucunda Rusya'da barış sürecinin gelişimi açısından ezber bozan bir gelişme yaşandı.

23.10.2019 07:28Uzmanlar Soçi Mutabakatı'nı değerlendirdi: Ankara'nın güvenlik kaygıları giderildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda saatler süren görüşmesi sonucunda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili anlaşmaya varıldı. İkili zirvede alınan kararlar, 29 Ekim günü Cenevre'de gerçekleşecek olan Suriye'nin ilk anayasa kurucu komitesi öncesinde sahadaki dinamikleri şekillendirecek.

Buna göre, 150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacak ve 150 saatin sonunda 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacak. YPG'nin, Tel Rıfat ve Münbiç'ten de çekilmesi hedefleniyor.
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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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