Uzmanlar Soğuk Havada "Cilt" Konusunda Uyardı

Kars
Harakani Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Gündoğdu
, soğuk havadan kaynaklı cilt hastalıkları ile kış ayında güneş ışınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın turizm şehri olduğunu ve özellikle kayak bölgesine gidecek vatandaşların güneş kremi kullanmalarını önerdi.
Güneşin her dönem etkisini gösterdiğini ifade eden Gündoğdu, "Güneş koruyucuları sadece yaz dönemlerinde kullanılan bir şey gibi algılamamak gerekir. Çünkü hem kayakta olsun hem de günlük yaşantıda olsun maruz kalınan güneş ilerleyen zamanlarda cilt kanserine yatkınlık yaratabiliyor." dedi.
Gündoğdu, kış ayında oluşabilecek cilt kuruluğu konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Kuru havalarda cilt bütünlüğü bozuluyor, bozulduğu zaman da çevredeki bazı maddelere karşı duyarlılık yaratabiliyor, onun için günlük hayatımızda gün içerisinde 4-5 defa nemlendiriciyle cildimizi nemlendirmemiz hem diğer hastalıkların gelişimini engeller hem de egzama oluşumunu engeller." diye konuştu.
Soğuk havaların bazı cilt hastalıklarını tetikleyebildiğini ifade eden Gündoğdu, "Örneğin gül hastalığı mevcut, o da sivilcenin bir tipi. Soğuk, sıcak hastaların şikayetlerini arttırabilir, bu hastalığa sahip kişilerin dışarı çıkacağı zaman atkı gibi bir şeyle yüzlerini sarmaları, şikayetlerinin azalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Kars,Gündoğdu
02 Aralık 2018 Pazar 14:18