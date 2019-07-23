Uzmanlar stresten korunma yollarını anlattı

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fulden Küçük'ün moderatörlüğünde Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Doruk Sağlık Grubuna bağlı hastanelerde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nuran Şen, Psikologlar Nergis Öksüz, Büşra Keyik ve İremnur Acon Ergül stres hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundular.

"Stres yoksa sinir sistemi ölmüş demektir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fulden Küçük, düzenlenen toplantıyla strese karşı bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Dr. Küçük, "Stres, sizi harekete geçiren, enerji veren ve kendinizi geliştirmenize yol açan bir etkendir. Stresin olmaması imkansızdır, stres yoksa vücudun sinir sistemi ölmüş demektir. Ancak stres kontrolü bozulduğu zaman çeşitli sıkıntılar yaşayabilir. Çoğu zaman nedenini anlamadığımız hastalıkların temelinde yer alan stres, sebepleri, nasıl başa çıkılacağı ve tedavisi bizler için önemlidir" dedi.

"Stres tüm insanlığı ilgilendiren bir durumdur"

Stres ve yönetimi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doruk Sağlık Grubu Klinik Psikoloğu Nergis Öksüz ise, insanların, bir kalp krizi veya sinir krizi geçirene dek, stresle sağlıksız bir ilişkilerinin olduğunun farkına varamadıklarını söyledi. Öksüz, "Yaşamsal açıdan küçük etkileri kadar, boyutu mühim olumsuz sonuçlanabilen stres, sadece insanların değil, tüm canlıların yaşam boyu ilişkili olduğu bir içsel durumdur. Bu açıdan stres tüm insanlığı ilgilendiren bir durumdur. Stresten kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir. Bu yüzden stresle sağlıklı ilişki kurmalı, gerekirse profesyonel destek almalısınız" ifadelerini kullandı.

Farklı yaşlarda, farklı sebeplerden dolayı stres yaşanıyor

İnsanların çocuklukta, ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta farkı nedenler yüzünden stres yaşadığına dikkat çeken Doruk Sağlık Grubu Klinik Psikoloğu Büşra Keyik de, "İnsan yaşamında çocukluktan yaşlılık dönemine kadar pek çok gelişimsel değişiklik meydana gelmektedir. Hem yaşa bağlı meydana gelen fiziksel, duygusal değişikler hem de her yaş dönemindeki sosyal görevler bireyin yeni koşullara uyum sağlamasını gerektirmektedir. Bu yeni koşullar bazen istendik olsa da bazen bireyin stres yaşamasına sebep olmaktadır" diye konuştu.

İş yerindeki stresle başa çıkmak için tavsiyeler

Günümüzde iş stresinin sadece Türkiye'de değil, dünyada çok yoğun şekilde görüldüğünü vurgulayan Doruk Sağlık Grubu Uzman Psikoloğu İremnur A. Ergül ise, "İş yaparken yaşanan zaman baskısı, hata yapma korkusu, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması stresi arttırır. Çalışma saatleri, vardiya usulü çalışma, fiziksel tehlike varlığı, sorumluluk fazlalığı, işsizlik korkusu gibi birçok neden insanı gerilim içinde tutar. İş stresinin artması ile psikosomatik belirtilerde artış gösterir. Yoğun iş stresi beraberinde olumsuzluklarda getirir. Depresyon en sık görülen psikolojik rahatsızlık. Nadirde olsa intihar görülür" şeklinde konuştu.

İş yeri stresiyle başa çıkmak için tavsiyelerde bulunan Ergül, "Gününüzü planlayın. Güne planlayarak başlamak işe karşı bizi rahatlatır. Kaldırabileceğiniz kadar sorumluluk alın. Uykunuzu almış olarak güne başlayın. Kendinize saygı duyun. İhtiyaçlarınızı tercihlere dönüştürün. Endişeli ve kuruntulu insanlardan uzak durun. Uzun süre oturmanız gereken bir iş yapıyorsanız arada ayağa kalkıp vücudu esnetin. Zevk aldığınız şeyleri günlük rutininize ekleyerek rahatlayacağınız ortamlar oluşturun. Daha esnek olun bazı işler mükemmel olmasa da olur" diye konuştu.

"Stres ölümlere yol açabiliyor"

Stresin, organizmanın canlılığını sürdürme çabası olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu hekimlerinden Psikiyatri Uzmanı Dr. Nuran Şen de, "Beyin herhangi bir tehlike veya stres yaratacak bir durumu algıladığında böbrek üstü bezine sinyaller gönderir. Bu sinyal neticesinde stres hormonları dediğimiz hormonlar salgılanır. Bu hormonlar; kalp hastalığı,yüksek kan basıncı, göğüs ağrısı ve düzensiz kalp atımlarına yol açar. Stresin kanser, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, karacİğer sirozu, kazalar ve intihar gibi sebeplerden ölümlere yol açabileceği ortaya konmuştur. Bundan dolayı stres tedavi edilmesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Uzun süre stres yaşayan kişilerin bu stresin yarattığı sebeplerden dolayı psikiyatristlere başvurduğunu, ayrıca stresin yol açtığı rahatsızlıklar yüzünden dahiliye, kardiyoloji, cildiye gibi psikiyatri dışındaki alanlardan da sıkça hasta yönlendirilmesi yapıldığını söyleyen Şen, stresin tedavisi için terapi ve ilaç tedavisi yöntemlerinin kullanıldığını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Doruk Sağlık Grubu hekimleri, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.