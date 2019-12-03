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Uzmanlar uyardı: "4 mevsim lastikler kış kullanımına uygun değil"

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği takmak mecburiyeti, lastikçilerin mesaisini yoğunlaştırdı.

03.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:55Uzmanlar uyardı:
genelinde 1 itibariyle başlayan kış lastiği takmak mecburiyeti, lastikçilerin mesaisini yoğunlaştırdı. Uzmanlar, özellikle ikinci el kışlık lastik alacaklara tavsiyede bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken araçların kış mevsimine hazırlanması can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi 'da da kış lastiği uygulamaları ve denetimleri 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. ve jandarma ekipleri, bu konuda denetimlerini sürdürürken, kış lastiğinin zorunlu olduğu araçlarda, mevsime uygun lastikleri olmayanlara cezai işlemlerini sürdürüyor.

Ordulu lastikçi Tezcan Kılıç, kış lastiklerinin 7 derecenin altında yolda tutunma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Yazlık lastiklerde bu özelliğin bulunmadığını ve kış aylarında yazlık lastiklerin kullanılmasının tehlikeli olduğuna değinen Kılıç, "Zaten 1 Aralık tarihinden itibaren kanuni zorunluluk var. Genel anlamda bizim bölgemizde tüm araçlara takılması gerekiyor. Kış lastiğinin önemi çok büyük, özellikle 4 lastikte mutlaka takılı olması gerekiyor. Kanunu zorunluluk olmasına rağmen bu olay gerçekleşmiyor" dedi.

"İkinci el lastikler tehlikeli olabilir"

Lazlık lastiklerin kış aylarına kauçuk özelliğini kaybettiği için tutunma mesafesinin uzadığını ifade eden lastikçi Tezcan Kılıç, bazı ikinci el lastiklerin de tehlikeli olabileceğine işaret ederek, "Yaz lastiklerinin yol tutuşu çok zayıf oluyor. İkinci el lastik diye bir satış Türkiye'de var. Ancak bu lastikler uzun süre depolarda bekleyip ömrünü tamamlamış lastik olabiliyor. Maalesef vatandaşlarımız da bunların diş derinliğine bakıp alabiliyorlar. Bazı ikincim el lastikler ömrünü tamamlamış, yol tutuşu sıfır olan lastikleridir. Biz lastikçi olarak pek tercih etmiyoruz ama bunun da bir piyasası var. Özellikle kış lastiğinin yeni üretim olması lazım ve 4 lastiğin de takılı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"4 mevsim lastikler kışlık değildir"

Kar lastiği ile 4 mevsim lastiklerin farklı olduğuna değinen Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"M+S kar lastiği anlamına gelmiyor, 4 mevsim olarak geçiyor. Vatandaşlar 4 mevsim lastik ile kış lastiğini karıştırıyor. Kışlık lastikleri de yazın kullanmak tehlikeli, fren mesafesini uzattığından söktürmek gerekiyor. Yakıt sarfiyatı da biraz fazla olabilir." - ORDU

Türkiye, Aralık, Polis, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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