Uzmanlar uyardı: Yetersiz uyku kalp krizi riskini arttırabilir

Dünyada ölüme en çok neden olan hastalıklar arasında yer alan kalp hastalıklarından korunmanın yöntemleri hakkında bilgiler veren Uzman Dr. Mehmet Hamidi, "Yeterince uyuyamayan insanlar kalp krizi riski taşır" dedi.VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Mehmet Hamidi, dünyada ölümlerin yaşanmasına en çok neden olan kalp ve damar hastalıkları hakkında önemli bilgiler aktardı. Her yıl dünya genelinde ortalama 20 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeni ile hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dr. Hamidi, erken kalp krizi ve felçlerin yaklaşık yüzde 80'inin önlenebilir nitelikte olduğunu söyledi. Kalp krizlerinin önlenmesi için en kısa sürede tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Dr. Hamidi, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltacak önlemler hakkında da bilgiler aktardı. Tütün ve benzeri maddelerden uzak durmak, günlük egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, stresten uzak durmak ve düzenli kontrollerin yapılması ile kalp hastalıklarının önlenebileceğini dile getiren Hamidi, uykusuzluğun da hastalığa neden olduğuna dikkat çekti."UYKUSUZLUK SORUNUNU CİDDİYE ALIN, BİR UZMANA DANIŞIN"Yapılan araştırmalarda uykusuz kalmanın diyabet, obezite ve yüksek kan basıncını tetiklediğini gösterdiğini bunun sonucunda da kalp hastalıklarının ortaya çıktığını kaydeden Dr. Hamidi, "Uyku yoksunluğu, gün boyunca esnemenize izin vermekten daha fazlasını yapabilir; kalp sağlığına zarar verebilir. Yeterince uyuyamayan insanlar obezite, yüksek tansiyon, kalp krizi, diyabet ve depresyon riski taşır. Çoğu yetişkin her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çalar saat olmadan uyanıyor ve vücudunuzu tazelenmiş hissediyorsanız, yeterince uyuyorsunuz demektir. Ancak sürekli erteleme düğmesine basıp, yataktan kalkma mücadelesi veriyorsanız bu durum daha fazla uykuya ihtiyacınız olduğunuzun göstergesidir. Uykuyu hayatınızda bir öncelik haline getirin. Kendinize göre bir uyku programı ayarlayıp ona uymaya özen gösterin. Yatak odanızı karanlık ve sessiz tutun. Böylece uyumanız kolaylaşır. Yeterince uyuduğunuzu düşünüyorsanız, ancak gün boyu hala yorgunsanız, uyku apnesi açısından değerlendirilmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun" dedi.SİGARAYI BIRAKTIKTAN BİR YIL SONRA KARDİYOVASKÜLER RİSK AZALIYOR!Sigara ve benzeri tütün ürünleri kullanımını bırakanların kalp hastalığı riskinin azalacağını belirten Dr. Hamidi sözlerini şöyle sürdürdü: "Tütünde bulunan kimyasallar damarlarda plaklaşmaya yol açarak ateroskleroz denilen atardamar daralmasına sebep olur, ateroskleroz da sonuç olarak başta kalp krizi olmak üzere birçok organda hasara yol açar. Sigara dumanındaki karbon monoksit, kanınızdaki oksijenin bir kısmını değiştirir. Bu durum yeterli oksijen sağlamak için kalbinizi daha fazla çalışmaya zorlayarak kan basıncınızı ve kalp atış hızınızı artırır. Kalp hastalıklarının önlenmesi söz konusu olduğunda, sigaranın her miktarı zararlıdır fakat ne kadar çok içilirse risk de o kadar artar. İyi haber şu ki, bıraktıktan kısa bir süre sonra kalp hastalığı riski düşmeye başlar. Koroner kalp hastalığı riskiniz sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra önemli ölçüde azalır, 15 yıl sonra ise neredeyse sigara içmemiş bir insanınkine eşit olur.""CİPS-KURABİYE YERİNE, FINDIK, ZEYTİN VE BALIK YİYİN"Günlük düzenli egzersiz yapmanın, kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini vurgulayan Dr. Mehmet Hamidi, sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu: "Meyve, sebze ve kepekli tahıllar açısından zengin bir diyet kalbinizi korumaya yardımcı olabilir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak baklagiller, az yağlı veya yağsız süt ürünleri, yağsız et ve balık yemeyi hedefleyin. Diyetinizde çok fazla tuz ve şeker bulundurmayın. Yağ türlerinden doymuş yağ ve trans yağları sınırlamaya veya önlemeye çalışın. Başlıca doymuş yağ kaynakları ise kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri, Hindistan cevizi ve palm yağları şeklinde sıralanabilir. Başlıca trans yağ kaynakları da kızartılmış yiyecekler, unlu mamuller, paketlenmiş abur cubur yiyecekler, margarinler, kraker, cipsler ve kurabiye gibi yiyeceklerdir. Ancak tüm yağları diyetinizden kesmeniz gerekmez. Avokado, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi bitkisel kaynaklardan elde edilen sağlıklı yağlar, kötü kolesterolü düşürerek kalbinize yardımcı olur. Haftada iki veya daha fazla somon ve ton balığı gibi omega asitlerinden zengin balıklar tüketmek, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur."GÖBEK ÇEVRENİZ YAĞLI İSE KALBİNİZ TEHLİKEDE DEMEK!Fazla kilolu olmak, özellikle göbek çevresinde daha fazla ise kalp hastalığı riskinizi arttırır" diyen Dr. Hamidi, "Aşırı kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet de dahil olmak üzere kalp hastalığı riskinizi artıran hastalıklara yol açabilir. Metabolik sendrom olarak tanımlanan ve göbek etrafındaki yağ, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve yüksek trigliseritlerin kombinasyonu ile karakterize durum aynı zamanda kalp hastalığı riskini de arttırır. Kilonuzun sağlıklı olup olmadığını görmenin bir yolu, sağlıklı ya da sağlıksız bir vücut yağ yüzdesine sahip olup olmadığınızı belirlemede boy ve kilonuzu dikkate alan vücut kitle indeksinizi hesaplamaktır. Vücut kitle indeksi 25 ve daha yüksek ise genellikle daha yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve artmış kalp hastalığı ve felç riski ile ilişkilidir. Bu açıdan vücut kitle indeksi iyi ama yetersiz bir yol göstericidir. Örneğin kas yağdan daha ağırdır ve çok kaslı ve fiziksel olarak formda olan kadın ve erkeklerin sağlık riski yüksek olmadan vücut kitle indeksi yüksek olabilir. Bu nedenle, bel çevresi ölçümü göbek etrafındaki yağınızı ölçmek için daha yararlı bir araç olabilir" ifadelerini kullandı.(İHA)