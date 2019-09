Uzmanlar uyarıyor: eğer önlem almazsak, kriz kapıda

İKLİM krizine bağlı felaketlerin en kötüsünün henüz yaşanmadığını belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, "Doğadaki bu mükemmel denge insanın neden olduğu iklim krizi ile maalesef bozuluyor. Eğer önlem almazsak, iklim krizinin sonuçlarını çok daha ağır hissetmeye başlayacağız. Geri dönüşü olmayan bir gidişat içerisindeyiz" dedi.

Son yıllarda tüm dünya tarafından sıkça konuşulan iklim kriziyle ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu'ndan önemli uyarılar geldi. Doç. Dr. Uyduranoğlu, iklim krizinin etkilerinin birçok yerde birçok farklı şekilde gözlemlendiğini, fakat en kötüsünün henüz gerçekleşmediğini söyledi. "Diğer tüm felaketler sonrasında neslini devam ettirebilen insanlık bu defa çok da şanslı olmayabilir, geleceğimiz pamuk ipliğine bağlı" diyen Doç. Dr. Uyduranoğlu çarpıcı verileri de gözler önüne serdi.

CANLI TÜRLERİNİN YÜZDE 60'I YOK OLDU

WWF tarafından yayımlanan 'Yaşayan Gezegen 2018 Raporu' verilerine göre son 44 yılda canlı türleri popülasyonlarında yüzde 60 azalma olduğunu belirten Doç. Dr. Uyduranoğlu, iklim adaletinin sadece yoksul ve zengin ülkeler arasında değil, canlılar arasında da söz konusu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uyduranoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilimsel çalışmalar, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derece ile sınırlandırılmaması halinde ekosistemin çok büyük zarar göreceğini belirtiyor. Başta mercanlar olmak üzere birçok canlı tehdit altında. Bitkiler ve hayvanların birlikte sağladığı doğal denge daha da bozuluyor. Hayvanlar karbondioksit üretirken, bitkiler de bu karbondioksiti ve suyu kullanarak oksijen ve karbonhidrat üretiyor. Doğadaki bu mükemmel denge insanın neden olduğu iklim krizi ile maalesef bozuluyor. Eğer önlem almazsak, iklim krizinin sonuçlarını çok daha ağır hissetmeye başlayacağız. Geri dönüşü olmayan bir gidişat içerisindeyiz."

17 ÜLKE 'AŞIRI YÜKSEK SU STRESİ' ALTINDA

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) verilerine göre 12'si Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da olmak üzere toplamda 17 ülkenin şu anda aşırı yüksek su stresi altında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Uyduranoğu, "İklim krizinin en önemli etkilerinden biri, su döngüsünün değişmesi ve buna bağlı sel ile kuraklığın yaşanmasıdır. Tarım da dahil olmak üzere bütün üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu durum, toprak kalitesini düşürerek üretim maliyetlerini de artırıyor. Atmosferde biriken sera gazları stoğunun, her geçen yıl daha da artması sonucunda gittikçe ısınan dünyada çocuklar, gençler ve gelecek nesiller ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalacak" dedi.

"İKLİM KRİZİ MÜCADELE ETMEK DAHA UCUZ"

İklim krizine dikkat çekmek için dünya çapında eylemlerin yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Uyduranoğlu, New York'ta bir milyondan fazla öğrencinin okula gitmeyerek katıldığı 'Friday For Future' etkinliğinin duyarlılık açısından güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Uyduranoğlu, "Amerikalı yazar Cormac McCarthy, 'Yol' romanında kahramanların isimlerinin olmadığı, medeniyetin yok olduğu, kuşların ötmediği, ağaçların meyve vermediği ve sürdürülebilir diye bildiğimiz her şeyin kırılgan olduğu bir tablo çizer. Bizi bekleyen son da budur. İklim politikalarının geliştirilmesinde pasif vatandaş olmayı bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlar tüketim davranışlarını gözden geçirmeli, politika yapıcılar ise halk ve sivil toplum örgütleriyle birlikte seferberlik ilan etmeli" dedi.

İklim kriziyle mücadele etme maliyetinin, müdahale etmemeye oranla daha düşük olduğuna da değinen Doç. Dr. Uyduranoğlu, 'Stern Raporu' verilerine göre, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkacak maliyetlerin dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 20'sine denk geldiğini belirtti.