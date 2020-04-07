Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uzmanlar uyarıyor: "Evde kal, hareketsiz kalma"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, salgın nedeniyle evde kalanların yapacakları basit egzersizin depresyona iyi geldiğini söyledi.

07.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:25
Uzmanlar uyarıyor:
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, salgın nedeniyle evde kalanların yapacakları basit egzersizin depresyona iyi geldiğini söyledi.
İnsanların ölümüne sebep olan korona virüs salgını, bir süreliğine de olsa hayat tarzlarımızın değiştirilmesini zorunlu kıldı. Hekimlerin ve yetkililerin evde kalma yönündeki uyarıları sürerken evde kalınan sürede sağlığın korunmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi-Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, "Düzenli egzersizin pek çok fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel yararı olmasının yanında yaşla artan obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz, mental-zihinsel yetersizlikler ve bazı kanser türlerini de içeren sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Düzenli egzersizin, yaşla ilgili ölümlerin azalması ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Hareket azalması yok edilerek aktif bir yaşam sürülmesi, bireye yakın çevresine ve toplum sağlığına olumlu etki yapmaktadır. 65 yaş üstü bireylere uygun bir egzersiz reçetesi hazırlanarak düzenli aktiviteye başlatılabilir" açıklamasını yaptı.
"KİŞİYE ÖZEL OLMALI"
Egzersizin, kişilerin yaşamında birçok değişiklikleri beraberinde getirirken kişiye özel iyilik halini ve yaşam kalitesini de artırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, şu önerilerde bulundu:
"Egzersizler, hafiften ağıra doğru ısınarak başlar soğuyarak bitirilir. Bu egzersizlerle, vücut esnekliği ve direncin artırılması hedeflenir. Sarkmayı da önler. Yapılan nefes egzersizleriyle, kalbe yardımcı olunur. Yaşlılara tahammül edemeyecekleri vücut geliştirme egzersizleri, koşma, bisiklet gibi egzersizler düzenlenmemeli. Önerilen diğer egzersizleri sürekli yapmalıdırlar. Bu egzersizler mutlaka kişiye özel olmalıdır. Unutmamalıyız ki hareket azlığı; düşme riskinin artmasına, kemik erimesine, depresyona, nefes darlığına, unutkanlığa neden olur. Böylece kişiler içine kapanır ve asosyalleşirler."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uzmanlar uyarıyor: 'Evde kal, hareketsiz kalma' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi - Haber 13:25: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/İZMİR/TRABZON/ - Haber 13:24: Düzce'de koronavirüs tedbirleri - Haber 13:24: Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske dağıttı - Haber 13:24: Kayseri'de asayiş - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler