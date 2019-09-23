Uzmanlara göre iklim değişikliği 'hızlanıyor'

New York'taki BM görüşmeleri öncesinde yayımlanan son iklim değişikliği araştırmasında, küresel ısınma işaretleri ve etkilerinin hızlandığı belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından derlenen iklim değişikliği verilerine göre 2014-2019 arası beş yıl, kayıtlara geçen en sıcak dönemi.

Deniz seviyelerindeki yükseliş de aynı dönemde önemli ölçüde hızlandı ve karbondioksit salımı yeni zirvelere ulaştı.

WMO ayrıca, karbon salımını azaltma çabalarının derhal yoğunlaştırılması gerektiğini açıkladı.

WMO'nun çalışması, son yıllarda eşi görülmemiş sıcaklık artışının nedenleri ve etkileri üzerinde yapılan son bilimsel araştırmaların bir derlemesi.

Küresel sıcaklıkların 1850'den bu yana 1,1 derece arttığını belirten kuruluş, sıcaklıkların 2011-2015 arası 0,2 derece arttığını bildirdi.

Bunun nedeninin karbon salımlarındaki büyüme olduğu belirtilirken, 2015-2019 arası atmosfere salınan karbon miktarının, bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 20 fazla olduğu vurgulandı.

Çalışmada, belki de en kaygı verici nokta deniz seviyelerineki artış.

1993'ten günümüze kadarki ortalama seviye artışı yıllık 3,2 milimetreydi. Ancak Mayıs 2014'ten 2019'a kadarki dönemde yıllık 5 milimetre arttı. 2007-2016 arası yıllık otalama artış ise 4 milimetre oldu.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas "Deniz seviyelerindeki yükseliş hızlandı ve gelecekte artışı daha da kötüleştircek Antarktika ve Grönland buz kütlelerindeki hızlı küçülmeden kaygılıyız" dedi.

'Havalı konuşmalar yok'

WMO'nun çalışması bugün New York'ta yapılacak BM iklim değişikiği için hazırlandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zirvenin söz söylemek için değil, harekete geçmek için yapıldığını söylemişti.

Guterres toplantıdan önce "Liderlere havalı konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini söyledim" dedi. Toplantının açılışında Greta Thunberg ve diğer bazı genç iklim eylemcileri de konuşma yapacak.

Zirveye 60 liderin katılması ve küresel ısınmanın nedenlerini kısıtlamak için yeni önlemler açıklaması bekleniyor.

Çin, Hindistan, Fransa, Almanya ve İngiltere temsilcileri zirvede konuşacak, ancak Japonya ve Avustralya yer almaycak.

ABD, Brezilya ve Suudi Arabistan da zirveye katılmıyor.