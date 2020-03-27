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Uzmanlara göre Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

27.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:54
Uzmanlara göre Kovid-19, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.
Business Insider'ın haberine göre, Kovid-19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı.
Massachusetts Amherst Üniversitesinde görevli ekip, çalışma için onlarca uzmandan alınan verileri bir araya getirdi.
Çalışmada, salgının, 2020 sonuna kadar 160 ila 214 milyon insanı etkileyebileceği, en kötü senaryoda bu dönemde ABD'de 200 bin ila 2,2 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği görüldü.
Imperial College London'da görevli epidemiyologlar da federal hükümetin virüsü kontrol altına almak için sıkı önlemler uygulamakta başarısız olması durumunda bu sayının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.
Sosyal mesafe olmazsa Kovid-19'un mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.
Bazı uzmanlar ABD'de federal hükümetin, mart ayında Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 5'i ila 20'sini kayıt altına aldığını savunuyor.
ABD, Kovid-19 salgınında 82 bin 179 vaka sayısıyla dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselmişti. Ülkede 1301 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Business Insider, Güncel

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