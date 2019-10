Uzmanlardan bağışıklık sistemini güçlendiren formül

Uzmanlardan bağışıklık sistemini güçlendiren formülDiyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal:"Yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı kalkan görevi görmektedir"

MANİSA - Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, "Fındık, badem, ceviz gibi omega 3, çinko, magnezyum gibi vitamin ve mineral açısından zengin olan yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı kalkan görevi görmektedir" dedi.Manisa'da Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu mevsimlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan besinler hakkında bilgi verdi. Bağışıklık sisteminin gün içerisinde durmadan çalıştığını ancak desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Diyetisyen Bengü Ünal, "Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemlerinden biridir. Biz gün içerisinde fark etmesek de gün içerisinde durmadan çalışmaktadır. Fakat daha güçlü hale gelebilmesi için bizim desteğimize ihtiyacı vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek viral enfeksiyona yakalanma riskini düşürmektedir. Bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirsek hastalıkları da düşürmemiz o kadar artacaktır" dedi.Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için günlük hayatta beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Ünal, "Günlük hayatımızda beslenmeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunun için güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı. 3 ana ve 2 ara öğün olmak üzere günde 5 öğün mutlaka yapılmalıdır. Haftada 3 kez et veya tavuk tüketimi yapılmalı, haftada 2 kez de omega 3 kaynağı olan balıktan yararlanmak gerekir. Bunun yanı sıra her gün sebze tüketilmeli, 3-4 porsiyon da meyve tüketilmesinde fayda vardır. Günlük hayatımızda bağışıklık sistemimizi güçlendiren en bilinen ve en belirgin olan C vitamini bağışıklık sistemini antioksidan miktarı zengin olduğu için toksik öğelerden arınıp vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlar da en çok mandalina, portakal, limon gibi meyvelerde bulunurken, bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır" diye konuştu."Yağlı tohumlar gribe karşı kalkan görevi görüyor"Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve gribe karşı kalkan görevi gördüğünü belirten Ünal, "Fındık, badem, ceviz gibi omega 3, çinko, magnezyum gibi vitamin ve mineral açısından zengin olan yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber gribe karşı kalkan görevi görmektedir. Nar, kırmızı renginden de anlaşılacağı gibi bu rengi antisiyanin maddesinden almaktadırlar. Antisiyanin maddesi de bağışıklık sistemini güçlendirip gripten, kansere karşı bir çok hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Ev yapımı yoğurt ve kefir de probiyotik ve prebiyotik kaynaklı olmasından dolayı bağırsak florasını düzenlemekle beraber bağışıklık sistemini güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler hakkında bilgi veren Ünal, "Zencefil, zerdeçal, adaçayı, ekinezya, kuşburnu ve karanfil gibi birçok bitki bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcıdır. Zencefil, antioksidan miktarı bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Zerdeçal ise iyileştirici etkiye sahip olup yine aynı şekilde antioksidan miktarı yüksek olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ekinezya ise antiviral etkiye sahip olup bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber öksürüğe iyi gelir. Bunun yanı sıra soğuk algınlığına karşı da iyi gelmekte. Kuşburnu ise antienflamatuar ve antioksidan miktarından zengin olduğu için gribe karşı iyi geldiği yapılan bir çok çalışmalarla kanıtlanmış bulunmakta. Adaçayı ise boğazdaki iltihaplanmaları önlemekte. Karanfil de yorgunluğu almakta. Bunun yanı sıra soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelmekte" dedi.Evde kolayca hazırlanabilecek bitki çayları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ünal, "Bunlardan bitki çayları yapabiliriz. Zencefil, zerdeçal, içerisine aroma katmak amacıyla bir çubuk tarçın ve 2-3 tane karanfili bir bardak sıcak suyun içerisine koyacak olursak günlük tüketimimizde yararlanabileceğimiz bir çay olur. Fakat çayları kullanırken dikkat etmek gereken bazı hususlar vardır. Bunlar kaynar suyun içerisine direk atılmaması gerekmekte. Su dinlendirildikten sonra 1 bardağın içerisine kullanacağımız bitkileri koyabiliriz. 3-4 dakika demledikten sonra bitki çayımızı tüketebiliriz. Ayrıca özellikle hamile ve emziren bireylerin çay tüketimine dikkat etmeleri gerekmekte. Ayrıca tansiyon ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler bu tarzdaki bitçi çaylarını kullanırken mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmekte" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA