Uzmanlardan deprem uyarısı

Marmara Denizi'nde saat 11:00 sularında iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında saat 10.30'da 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise saat 11:01 sıralarında Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

Art arda gelen depremler büyük paniğe neden olurken, deprem uzmanları da yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEYECEK"

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yaşanan depremler ilgili "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın da geçtiği bir bölge olduğu için, deprem oldukça tehlikeli. Gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Depremin fay hattının açık olduğunu gösterdiğini belirten Gündoğdu, depremin 5 kilometre derinliğinde geçtiğini kaydetti.

DEPREMLER SÜRECEK

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Silivri merkezli 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili, "Bunun arkasından artçılar gelebilir. Depremin ne getireceğini bekleyip görmek lazım" dedi.

GELECEK DEPREMLER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ise şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce ki açıklamalarımda iki deprem olacağını söylemiştim. Silivri ve Marmara Ereğlisi açıklarında. Bir deprem de Küçükçekmece önlerinde 5.00 – 6.00 arasında deprem olacağını açıklamıştım. Bu depremler olmadan önce yer gerginliğini belirtmek için 4- 5.5 arasında deprem üreteceğini ve korku salacağını da açıklamıştım. Bu depremlerden biri bugün oluştu. Jeofizik bilgisi açısından bu depremin oluş yeri derinliği bize gelecek depremin nerede, hangi derinlikte olacağı üzerine bir bilgi vermiştir. Bu küçük büyüklükte bir depremdir. Silivri, Kumburgaz ve Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu dolaylarında sarsıntı büyük hissedilmiştir. Bunun nedeni deprem odağının sığlığıdır ve Trakya'da o bölgede yerin gevşek olmasından kaynaklıdır. Yıkıcı değildir. İstanbul'da yıkıcı olabilmesi için eşik değer 6.1 büyüklüğüdür. Büyük depremi 2045'den önce beklemiyorum. Ancak büyük deprem olana kadar küçük depremleri görmemiz beklenen bu olaydır. Bu depremin ardından daha büyük bir depremin geleceği beklentisi yoktur"