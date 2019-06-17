Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

2013 yılında darbeci general Abdulfettah El Sisi tarafından devrilen Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesi birçok derin şüpheleri beraberinde getirdi.Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan uzmanlar Mursi'nin zhirlenme ihtimalini gündeme getirdi.

"ÜMİTLERİN BİTMESİ İÇİN ŞEHİT EDİLMİŞ OLABİLİR"

Ortadoğu uzmanları Muhammed Mursi'nin vefatında derin şüpheler bulunduğuna dikkat çekerek, "Mursi gerçekten herhangi bir hastalıktan dolayı mı öldü yoksa öldürüldü mü net değil. Resmi açıklama öldü diyor ama detaylı bir otopsi yapılmadan bu açıklama kimseyi tatmin etmeyecektir. Sisi cuntası da zaten objektif bir otopsiye izin vermeyecektir. Mursi zindanda da olsa darbeci Sisi rejimi için halen en büyük tehditti. Mursi'nin hayatta olması, Mısır halkında 'bir gün cezaevinden çıkacak ve geri dönecek' ümitlerini besliyordu. Sağlıksız cezaevi koşullarından ötürü normal bir şekilde ölmüş de olabilir ama Sisi cuntası halktaki bu ümitleri tamamen bitirmek için Mursi'yi şehit etmiş olabilir. Bu ihtimal güçlü bir ihtimaldir." ifadelerini kullandı.

MISIR DA AYAKLANMA OLUR MU?

Mısır da bir ayaklanmanın olup olmayacağı konusunda da konuşan uzmanlar, "Şu an için Mısır'da yeni bir ayaklanma beklenmiyor. Mısır'ın şartları biraz farklı. Orada Müslüman çoğunluğun yanında gayrı müslim ve rejim destekçisi gruplar da var. Bu gruplar azınlıkta ama ordunun gücüyle birleşince bir şey ifade ediyor. Askeri cunta yüzde 30 bir desteğe bile sahip olsa silah gücü cuntada olduğu için devrilmesi zor. Dış destek olmadan zor. Zaten dışarıdan desteklenen de Sisi cuntası. Müslüman Kardeşler yöneticilerinin çoğu zaten ya hapiste ya da sürgün. Müslüman Kardeşler özünde zaten barışçıl bir hareket. Eğer bir isyan olursa bu da ancak ekonomik sıkıntılar ve kötü yönetimden kaynaklanabilir ki kısa vadede böyle bir ihtimal gözükmüyor." dedi.

MURSİ ZEHİRLİ YEMEK VERİLDİĞİNİ İMA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Middle East Monitor'e açıklama yapan Muhammed Mursi, tutuklu bulunduğu hapishanede gardiyanların kendisine zehirli yemek vermeye çalıştığını ima etmişti. Mursi, cezaevinde kendisine verilen yemekleri yemediğini söyleyerek, "Bu yemekleri yersem bir suç meydana gelir." demişti.