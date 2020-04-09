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Uzmanlardan "eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliği" uyarısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanımı artan video...

09.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:38
Uzmanlardan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için kullanımı artan video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çalışma ve eğitim faaliyetlerinin dışında, insanların sohbet amacıyla da giriş yaptıkları video konferans uygulamalarının kullanılırken pek çok kişisel verinin işlendiğinin göz ardı edildiği belirtildi.
Kullanıcıların ad ve soyadları gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilen kişisel bilgilerin de uygulama sahiplerince işlendiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci ve 6'ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlemesi gerektiği bildirildi.
Kullanıcıların alabileceği önlemlere ilişkin şu uyarılara yer verildi:
"Kullanıcılar, kullandıkları uygulamaların kişisel verileri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalıdır. Uygulamalar araştırılmalı ve güvenilir servisler kullanılmalıdır. Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmalıdır. Uygulama bir daha kullanılmayacaksa hesap tamamen silinmelidir. Uygulamaların güncellemeleri sık sık kontrol edilmeli, varsa güncellemeler yapılmalıdır. Uygulamalara kayıt olurken güçlü şifreler oluşturulmalı ve belli sıklıklarla şifre değiştirilmelidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Güncel
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