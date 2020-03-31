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Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, koronavirüse karşı korunmak için el yıkamada renksiz, kokusuz sabunların kullanılmasını tavsiye ederken yıkama esnasında takıların çıkarılması gerektiğini belirtti.

31.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:01

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "El yıkama esnasında mümkünse el ve bileklerdeki tüm takılar çıkarılmalıdır. Antibakteriyel içerikli sabunlar yerine renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, el yıkarken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

"EGZAMASI OLAN ANTİBAKTERİYEL SABUN KULLANMASIN"

Kovid-19 pandemisinin yayılmasını önlemenin en önemli yolunun el hijyeni olduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ellerimizi mikroplardan arındırmak için sıcak olmayan su ve sabun ile yıkamamız gerekmektedir. Sabun tercihimiz ise antibakteriyel ürünler yerine renksiz ve kokusuz doğal sabunlardan yana olmalıdır. Özellikle egzaması olan kişilerde antibakteriyel sabunlar virüse etki etmediği gibi deride daha fazla hasara yol açabilmektedir. Ellerin, el parmak aralarının, avuç içinin, el dış yüzeyinin, tırnakların iç kısmının, el bileklerinin ortalama 20 saniye gibi bir süre ile yıkanması yeterli olacaktır.

"TAKILAR DA ÇIKARILMALI"

Eğer su ve sabuna ulaşamıyorsak kolonya veya alkol bazlı dezenfektan kullanılabiliriz. Bilinçsizce gereğinden fazla ve uzun süreli el yıkamak özellikle alkol içeren dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri sıklıkla deriye temas ettirmek doğru değildir. El ve bileklerde kullanılan takılar, mümkünse el yıkama esnasında çıkarılarak ayrıca dezenfekte edilmelidir."

YAĞ BAZLI NEMLENDİRİCİ ÜRÜN KULLANIMI TAVSİYESİ

Özellikle el egzaması ve atopik egzaması olan kişiler için dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunun önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Küçük, cilt bariyer fonksiyon bozukluğu olan bu kişilerin derilerinin kuru ve hassas olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Küçük, bu kişilerin, el, yüz ve vücut temizliğine dikkat etmeleri, el, yüz ve vücut temizliğinden sonra deri bariyerini güçlendirici renksiz, kokusuz ve yağ bazlı nemlendirici ürünler kullanmaları önerisinde bulundu.

"EGZAMA İLACI KULLANANLAR EVDEN ÇIKMASIN"

Egzama tedavisinde nemlendirici kremler yeterli gelmezse doktor kontrolünde kısa süreli kortizonlu kremlerin de kullanılabildiği bilgisini veren Küçük, şunları değerlendirmelerde bulundu:"Egzama, sedef gibi deri hastalığı olan ve özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan kişiler, zorunlu olmadıkça ev dışına çıkmamalıdır. Çünkü bağışıklık sistemi açısından zayıf olan bu kişiler, ayrıca tedavide kullanılan ilaçların da etkisi ile yüksek risk grubunda yer almaktadır.

Ciddi anlamda derileri kuru, tahrişe ve alerjiye yatkın olan kişilerin dezenfektan ve kolonya yerine sabunla el ve yüz temizliğini gerçekleştirmeleri ve ardından cilt bariyerini onarıcı nemlendirici bir ürün kullanmaları son derece önemlidir. Kıyafetlerini sabun tozu ile yüksek ısıda yıkamaları ve çok iyi durulamaları da önem teşkil etmektedir."

Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı

Kaynak: AA

Etiketler: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık, Güncel

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Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı

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