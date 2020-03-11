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Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamada, "Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

11.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:41

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Hastanın kimliği ve bulunduğu şehir hakkında bilgi verilmezken, genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Vaka sonrası, vatandaşların genelinde tedirginlik hakim olurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan konuya ilişkin canlı yayında önemli değerlendirmeler geldi.

"İZOLASYON KONTROL ALTINA ALINMAZSA O ZAMAN VAKA SAYISI ARTAR"

Vakanın erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirten Kara, "14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şuanda karantina altında. Bu izolasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir. Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMAYIN"

Ellerin 20 saniye boyunca yıkanmasının yeterli olduğunu belirten Profesör, "Çocuklar içinse ellerin tüm yüzeylerini temizleyecek bir şekilde anlatırsak bu bizim açımızdan en büyük başarılardan birisi olur. Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz. Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

"HEMEN PANİKLE YAKLAŞILMAMALI"

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise, "Bütün komşularda görülmesi riskin yükselmesi demekti. İzlenmesi gerekir. Bir vakaya hemen panikle yaklaşılmamalı. Tek tük vakalar şuanda bir şey ifade etmeyebilir. Önemli olan bu vakaların artmaması. Artarsa ciddi bir tehlikeye dönebilir. Yaşlıların sokağa çıktıklarında kapalı yerlerde kalmamasını öneriyorum. Kişisel hijyene dikkat edilmesi gerek. Tokalaşmaya dikkat etmek gerek. Evde başka bir hastalığı olan insanların da sokağa çıktıklarında kapalı ortamlarda bulunmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

"İŞVERENLERE DE İŞ DÜŞÜYOR"

Yılmaz, "Risk grubu daha önceden bir hastalığı olanlar ve 60 yaşını geçmiş olanlar risk grubunda bulunuyor. Bir de bağışıklıklarını düşürecek bir işlem yapmamaları gerekiyor. İşverenlere de iş düşüyor. Ciddi hastalığı olan insanların birkaç günde evde dinlendirilmesini doğru buluyorum. Sıkıntısı olan insanların tıbbi destek için başvuru yapması gerekiyor" dedi.

"GRİBE ÇOK BENZEYEN BİR HASTALIK"

Yılmaz konuşmasını, "Şuanda ülkemizde vaka görüldüğü için dışarıda ne kadar virüs var, kaç kişi enfekte bilmiyoruz. Erken müdahale ve erken tıbbi destek vermek gerekiyor. Gribe çok benziyor bu nedenle kişisel bir tanı mümkün değil. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı koronavirüsün belirtileridir. İstanbul açısından bakarsak olaya kalabalık bir ilimiz. Virüsün sirküle olma olasılığı yüksek. Bir riskten bahsediyoruz. Tabi bu riskin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz" sözleriyle tamamladı.

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Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (14)
FELAN FİLAN:alıştıra alıştıra 3. 4. 5. vaka olabilirmiş :) saatler sonra 10. 20. 30. vaka olabilir derler böyle yayılır arkadaşlar .
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HACI ARİF EFENDİ:Yav He he he. . . . Adam Yurt dışından uçarak evine girdi ve dışarı hiç çıkmadı. Bakkal manav yada AVM işyeri hiç görmedi. Mağarada yakalandı ve karantinaya alındı.
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REMO:Heeeeeeeeyyyyyyy :)))))
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BEYİN BEDAVA:yurt dışına giriş çıkışlar komple yasaklanmalı
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EFTEL:Ne yani insan sağlığı bu kadar mı önemsiz karantinaya alınanlardan virüs bulaşmaz deniliyor da bu insan karantinaya alınmadan önce kaç kişi ile temasta bulundu biliniyor mu?Bir lokanta da yemek yemedi mi, marketten alışveriş yapmadı mı? Bunları engelleyebiliyorlar mı?
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ASD:Oyun mu oynuyoruz burda. Neden şehir gizleniyor? Herkesin bilmeye hakkı var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Zaten bakanın dün yüksek ihtimal demesinden belliydi.alıştıra alıştıra söylemeniz ne kadar işe yarayacak bakalım.
Cevap Yaz 5 12
,ASDASD:Sonra şehirde panik yaşansın ve zincirleme bi kaos a yol açsın arkadaşım salak olmayın.
0 0
YANIT:Sevinmiyorum ama Suriyelilerin yüzüne Allah bizi koruyor virüs yok diyenler nerede Bu ülkenin başına ne gelirse cahillik ve sevgisizlikten gelecek
Cevap Yaz 5 9
BEYİN BEDAVA:bu ülkenin başına ne geliyorsa insanların kaderciliği, fıtratçılığı ve cehaleti yüzünden geliyor
0 0
ADANA 01:madem o adam hasta o uçaktan inenleri kontrol ettinizi idda ediyorsunuz ULAN bize neden şimdi bilgi veriyorsunuz
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