Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısı

Rehber öğretmenler, özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerin 15 günlük tatili iyi değerlendirmelerini ve konu eksiklerini bir an önce tamamlamaları gerektiği konusunda uyarıyor.Tüm yurtta olduğu gibi Konya 'da da yoğun geçen bir dönemin ardından öğrenciler için 15 günlük tatil süreci başladı. Rehber öğretmenler, öğrencilerin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu."Çocuk hem ödevini yapsın, hem eğlensin"İlkokul ve orta okul öğrencilerinin hem gezip hem ders çalışmaları gerektiğini belirten Rehber Öğretmen Havva Deryal, "Onların ödevlendirmelerini zaten hocalarımız yapmıştır. İlkokul ve ortaokulda dikkat edilmesi gereken tek nokta ödevlerini son haftaya hatta bazı çocuklarda son güne bırakılmaması. Her gün çocuk hem ödevini yapsın, hem eğlensin, gezsin. Ama lise grubu biraz daha farklı oluyor. Özellikle üniversiteye hazırlık grubu çok daha farklı oluyor. Onlar için tatil yok maalesef. Onların özellikle konu eksiklerini tamamlamaları gerekiyor, eksik noktalarını belirlemeleri gerekiyor. Deneme sınavları çözmeleri gerekiyor. Denemelerini çözdükten sonra eksik noktalarını belirleyip bir ajanda tutup, o konulara tekrar bakmaları gerekiyor. Onlar 5 ay sonra 6 ay sonra eğlenecekler, gezecekler. Ama şu an onlara tatil yok. Ara gruplar da yani 9,10,11. sınıflar şu ana kadar görmüş oldukları konuların bütün test kitaplarını ve sorularını çözseler yeterli zaten" dedi"Anne ve babaların bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor"Küçük çocukların tam olarak olayı kavrayamadıklarını ve okulu biraz daha eğlence olarak gördüklerini kaydeden Deryal, dersi ikinci plana attıklarını dile getirerek, "Ama tatilde bunun her ikisini de birlikte yapmaları gerekiyor. Tatilin tekrar amaçlı olması çok önemli. O yüzden anne ve babaların bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka ödevlerin günlük yapılması gerekiyor. Çocuklar zaten derste sıkılıyor. Bir de hepsi toplu yapıldığı zaman daha çok sıkılıyor, sevmiyor. O yüzden ödevler her gün yapılsın" şeklinde konuştu."Öğrenciler 15 tatilde mutlaka konu eksikliklerini kapatsınlar"Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin tempolu bir dönem geçirdiklerini ve yorulduklarını vurgulayan Deryal, "Özellikle hızlı bir şekilde başlayan öğrenciler gerçekten yoruldu. Benim onlara en büyük önerim çalışmayı bırakmamaları. Zaten şu an çalışmayı bırakırlarsa toparlaması çok çok zor olacak. Evet yoruldun, bıktın, ama herkes yoruldu, herkes bu aşamada. En azından 2-3 gün dinlenip hiçbir şey yapmasınlar. Ama sonrasında 15 tatilde mutlaka konu eksikliklerini kapatsınlar. Mutlaka TYT (Temel Yeterlilik Testi) denemesi çözsünler. Yorulmasınlar, pes etmesinler 5 ay gibi bir sürecimiz kaldı. Bu süreci çok iyi değerlendirsinler çünkü hayat onların hayatı. Kendi hayatlarını şekillendirecekler bunu asla unutmasınlar" ifadelerini kullandı.İlkokul öğrencilerinden bazıları tatilde ailesiyle vakit geçireceklerini, gezip, tatile gideceklerini söyledi. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ise, konu eksiklerini tamamlayacaklarını biraz da dinleneceklerini ifade etti. - KONYA