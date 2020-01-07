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Uzmanlardan önemli uyarı: WhasApp'tan gelen linkler virüslü olabilir

Uzmanlar, WhatsApp gibi uygulamalardan sevgililer gününde, bayramlarda gönderilen ve ilk bakışta bir kutlama mesajı gibi görünen linklerin virüs olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

07.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:22

Son günlerde ortaya atılan WhatsApp'ta yeni yıl virüsü olduğu her ne kadar bir aldatmaca olsa da, uzmanlar özel günlerde WhatsApp gibi uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Buna göre yeni yılda, sevgililer gününde, bayramlarda gönderilen ve ilk bakışta bir kutlama mesajı gibi görünen linkler virüs olabilir.

HACKERLER KULLANICININ KİŞİSEL BİLGİLERİNE ULAŞIYOR

Gizchina.com portalındaki habere göre, basit yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor. Zararlı siteye giriş yapıldıktan sonra hackerler, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşıyor.

Bununla beraber rahatsız edici reklamlar, kişisel veri talepleri ve bazı servislere üyelik teklifleri de sürekli kullanıcının karşısına çıkmaya başlıyor.

"BİLİNMEYEN KAYNAKTAN GELEN TÜM MESAJLARI ENGELLEYİN"

'Yeni yıl virüsü' çok basit bir aldatmaca olsa da WhatsApp'ın en popüler mesajlaşma uygulaması olması nedeniyle bu tür virüslerin bu uygulama üzerinden yayılması daha kolay hale geliyor.

Uzmanlar, dikkatli olmayı ve gelen kutlama mesajlarına tıklayıp bağlantıları takip etmemeyi, hatta bilinmeyen kaynaktan gelen tüm mesajları engellemeyi tavsiye ediyor.

Uzmanlardan önemli uyarı: WhasApp'tan gelen linkler virüslü olabilir

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