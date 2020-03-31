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Uzmanlardan su üstünde yaşayanlara uyarı

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan Korana virüsüne karşı karada yaşayanlar kadar su üstünde yaşayanların da bazı tedbirler alması önerildi.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:26
Uzmanlardan su üstünde yaşayanlara uyarı
Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan Korana virüsüne karşı karada yaşayanlar kadar su üstünde yaşayanların da bazı tedbirler alması önerildi. Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, su üstünde yaşamda insanların azlığı ve dış dünya ile bağlantının az olması nedeniyle sosyal mesafe çok önemsenmese de hijyen, dengeli beslenme ve özellikle güverte temizliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Dünya Korona virüsüne karşı önlemler alırken, teknelerde yaşayan ve kendilerine karantinaya alan kişiler güverte temizliği için yapması gerekenleri açıklayan Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, "Gemilerin güverteleri bilindiği gibi son derece önemlidir. Bu sebeple güverte donanım bakımı ve güverte temizliği içinde bulunduğumuz bu süreçte çok daha hassasiyet ister" dedi.

Gemi ve teknelerde oluşan hastalık ve sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinin başında hijyen ve yanlış beslenme geldiğini belirten Budaklı, yaşamlarını su üstünde gemi ve teknelerde sürdürenlere seslendi. Eren Budaklı açıklamasında; " Tüm güverteyi yıkayın ve temizleyin. Sonrasında kurt oluşumunu engellemek için önerilen yağları kullanın. Cam, güverte ve lumbozları kontrol edin ve sızdırma yapmadığından emin olun. Güverte-tekne bağlantılarını dikkatle kontrol edin. Tel, makara ve halatları kontrol edin ve gerekli durumlarda değiştirin. Zincirleri, demir ırgatı ve genel olarak donanımı kontrol edin ve sonrasında ırgatı yağlayın. Payandaları, vinçleri ve makaraları kontrol edip, temizliğini yapın. Can salını ve botunu inceleyin ve eğer onarılması veya değişmesi gerekiyor ise bunu gerçekleştirin. Bunların yanında vücut direncini arttırmak için bu dönemde beslenmenize daha fazla önem gösterin" dedi. - AYDIN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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