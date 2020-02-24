Uzmanların katıldığı "Akhisar'ın Depremselliği Paneli" yoğun ilgi gördü!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afet Yönetimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ülkümen Rodoplu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden Doç. Dr. Özgür Özçelik'in yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan yaptı.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu deprem sırasında nasıl hareket etmek gerekli, evdeki eşyaların konumu, depremden sonra yaralılara nasıl müdahale yapılması gerektiğini, deprem çantasının içinde neler olmalı ve ilkyardım hakkında bilgiler aktardı katılımcılara.

Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu "Türkiye bir Deprem bölgesi ve bizler depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. İnsanları depremler değil, yapılan hatalar, çürük binalar ve deprem sırasında neyi, nasıl yapacağımızı bimememiz öldürüyor. Çocuklarınıza da depremi öğretin, deprem çantanızı beraber yapın, depremden korkmamalarını onlara aşılayın. Nasıl biz insanların kalbi atıyorsa, depremde doğanın kalbi o da atıyor ve doğa yaşadığını bize bildiriyor" dedi.