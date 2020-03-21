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Uzmanlık eğitimi gören hekimlere olağan dışı hallerde görev verilebilecek

Uzmanlık eğitim gören hekimler, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği durumlarda hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.

21.03.2020 01:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:16
Uzmanlık eğitimi gören hekimlere olağan dışı hallerde görev verilebilecek
Uzmanlık eğitim gören hekimler, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği durumlarda hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Maddesinin "Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez." şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı.
Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.
Ayrıca, bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.
Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Deprem, Sağlık

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