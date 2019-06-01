Üzülmez'in Paşa serüveni 4 saat sürdü

Kasımpaşa
ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez
, imzadan 4 saat sonra İstanbul
temsilcisi ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa'da Mustafa Denizli
'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İbrahim Üzülmez'in İstanbul macerası sadece 4 saat sürdü. Öğle saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde 1 yıllık resmi mukaveleye imza atan Üzülmez ile lacivert-beyazlı kulübün birlikteliği başlamadan bitti. İhlas Haber Ajansı
'na özel açıklama yapan İbrahim Üzülmez, gelecek sezon planlaması konusunda kulüple anlaşamadıklarından dolayı mukaveleyi karşılıklı olarak feshettiklerini belirtti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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