Üzülmez ve Büyükakın'ın Gençlerle Sohbeti!

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İlçe Başkan Vekili Faruk Baysal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ve teşkilat mensupları ile Köseköy Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle biraraya geldiler. Ziyarette gençlerle sohbet eden Başkan Üzülmez ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükakın, karşılıklı bilardo ve masa tenisi oynadılar.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEKLERİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Köseköy Gençlik Merkezi'nde bulunan gençlerle sohbet etmeleri sonrasında değerlendirmelerde bulundular. Başkan Üzülmez "Kartepemizin her kösesine hizmetlerimiz durmadan devam etmektedir. Milli, manevi değerlerimize sahip çıkan, vatanına, bayrağına, milletine, ezanına sahip çıkan nesiller için çalışıyoruz. Köseköy Mahallemizde belediye olarak birçok projeye imza atıldı. Gençlerimize yönelik gençlik merkezi kuruldu. Gençlerimizin çevresinde farklı bir dünya vardır. Bu ortamlar yerine farklı işler içerisine giren gençlerimiz vardır. Bu gençlerimizi de buralara kazandırılması gerekiyor. Türkiye'nin her tarafında AK Parti belediyeciliğinin en güzel örnekleri görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde uyguladığı sosyal ve gönül belediyeciliğini Kartepemizde rehber edindik. Sosyal belediyeciliğin ödüllü ve örnek projeleri ilçemizde uygulanmaktadır" dedi.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Gençlerle sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ise "Kartepemizde teleferik projesinin temelini hep birlikte attık. Bu proje üzerine bizlerde çalıştık. Gençlerimize şuan yapılan hizmetler bundan sonra yapılacak olanlara en güzel işarettir. Kocaeli genelinde çok güzel projeler yapılmaktadır. Önümüzde ki süreçte bu yatırımlar devam edecektir. Bir farkla hizmetler devam edecektir. Sizlerden bilgiler alarak projeler hayata geçirilecektir. Dünyada yönetimler katılımcı yönetimlerle olmaktadır. Akıllı şehir yönetimleri uygulamaya geçilmektedir. Bu sayede şehirlerin yönetilmesi kolay olmasını sağlamaktadır. Gençlerimize kodlamayı öğrettiğimiz zaman kendi programlarını yazacaklardır. Tablet dağıtmak yerine bunu yapmamız durumunda daha faydalı olacaktır. Kodlama sınıfları, 3D sınıfları ile gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bir çok alan değişmektedir" açıklamasında bulundu.