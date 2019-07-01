01.07.2019 16:19
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu. Çiftçinin traktörüne takılan top mermisi jandarma tarafından imha edilecek.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait üzüm bağını süren M.İ., traktörüne metal bir parçanın takıldığını fark etti. Metal parçayı bulunduğu yerden çıkaran M.İ., parçanın top mermisi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler daha sonra eski top mermisi olduğu değerlendirilen parçayı özenle aldı. Eski top mermisinin jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edileceği öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
kavaklıdere , jandarma , alaşehir , manisa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:45 Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
16:45 Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
16:44 Jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor: 56 tutuklama
16:44 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:43 Pakistan'da aile faciası: 9 ölü
16:41 Maltepe'de AVM'de intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kamerada
16:39 Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı