22.06.2019 17:00
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Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı

Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini göle çevirirken özellikle üzün bağlarının olduğu ve dere yatağına yakın bölgelerde sel suları adeta şelale şeklinde aktı.

Denizli 'nin Bekilli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini göle çevirirken özellikle üzün bağlarının olduğu ve dere yatağına yakın bölgelerde sel suları adeta şelale şeklinde aktı.

İlçede aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yağıştan en çok zarar gören yerler ise ekili tarım arazileri ile üzüm bağları olurken, yağış trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Özellikle araçlar yol dolu sularda ilerlemekte zorluk çekerken yayalar ise yağıştan sığınacak yerler aradı. Yağış sonrası, dereye yakın olan bir üzüm bağından sel sularının şelale şeklinde akması ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ekili tarım arazilerinden dolayı ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli , Dolu Yağışı , Güncel

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