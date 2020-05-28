Üzüm eleme makinesine düşen çocuk kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin bahçesindeki üzüm eleme makinesi üzerinde oynarken içine düşen ve başı dişlilerin arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Üzüm eleme makinesine düşen çocuk kurtarıldı
28.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:05
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin bahçesindeki üzüm eleme makinesi üzerinde oynarken içine düşen ve başı dişlilerin arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Elmadağ Sokakta yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Konuk isimli çocuk, saat 11.00 sıralarında evlerinin bahçesindeki üzüm eleme makinesinin üzerinde oynarken bir anda dengesini kaybederek makinenin içindeki üzüm haznesine düşerek başı üzüm ayıklamaya yarayan çarkın dişlilerin arasında sıkıştı. Oyun oynadığı arkadaşları sıkıştığı yerde ağlamaya başlayan minik Mehmet'in ailesine durumu haber verdi. Baba Faik Konuk, oğlunun kafasının çarkın dişlilerine sıkıştığını görünce 112 ekiplerini aradı. Olay yerine 112 acil servisi ve itfaiye ekipleri geldi. Makineye sıkışan 4 yaşındaki Mehmet Konuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı. Minik çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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