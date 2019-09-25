Haberler » 3. Sayfa » Haber

Üzüm toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam yaralandı

Karaman'ın Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde üzüm toplamak için çıktığı asmadan yere düşen yaşlı adam yaralandı.

25.09.2019 15:34Üzüm toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam yaralandı
Karaman'ın Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde üzüm toplamak için çıktığı asmadan yere düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ali Ç. üzüm toplamak için çıktığı asmada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan yaşlı adam, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaburgalarında kırık olduğu için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Güneyyurt, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:48 Kaymakam Pişkin yurt işletmecileriyle bir araya geldi
17:44 İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler
17:43 Mardin'de 'Dumansız araç' uygulaması
17:37 Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes
17:37 Uşak'ta araçta sigara içen sürücülere 153'er lira ceza kesildi
17:36 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama
17:35 4 katlı binanın çatısından düşen adam hayatını kaybetti