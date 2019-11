Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyor

Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyorDünyanın 40 ülkesine ihracat yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri ihracattan daha fazla pay alabilmek için devletten hava kargo istediHava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler Uzakdoğu pazarlarına da ulaşmak istiyorMANİSA - Dünyanın 40 ülkesine ihracatı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri ihracattan daha fazla pay alabilmek için devletten hava kargo istedi. Hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler tırlarla yapılan ihracatta ürünlerin çoğunun bozulmasından dolayı pazar kaybı yaşandığını söylerken, hava kargo sayesinde Uzakdoğu gibi yeni pazarlarla ihracatın katlanarak artacağını söyledi. Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en önemli üretim merkezlerinin başında gelen ve aralık ayının ortasına kadar hasadın devam ettiği Sarıgöl 'de bir yandan hasat bir yandan da ihracat devam ediyor. Dalında saklanan üzümler dünya sofralarına tat verirken bu sene uçakla Avrupa 'ya ihracat yapan iş adamı Selim Soylu'yu hasadın devam ettiği bağda ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen hem ihracatçıyı girişiminden dolayı tebrik etti hem de üreticiler olarak hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti."Üzüm serum gibidir"Sarıgöl Ovasında hasadın devam ettiğine dikkat çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Nasip olursa 20 gün daha, aralık ayının 15'ine kadar hasat devam edecek. Şimdiki üzüm para ediyor. Ovamızda daha soğuk ve kırağı olmadı. Bu hasat edilen üzümler bugün İstanbul'a gidiyor. İstanbul Türkiye'deki en büyük tüketici bölgesidir. Avrupa'ya ne kadar güzel mal yapılırsa İstanbul'a da aynı kalitede mal yapılır. Buradan İstanbullu tüketicilere sesleniyorum. Çok rahatlıkla üzümü tüketin, bütün üzümlerimiz ziraat mühendisleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrol altında. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bol miktarda tüketebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Yanlış bir ilaç kullanmıyoruz, her şey kontrol altında. Üzümü bol miktarda tüketsinler. Bilhassa çocuklara yedirsinler. Üzüm serum gibidir. Çocukların bunu yemesi lazım. Herkes üzüm tüketmeli." dedi."Yeni pazarlar bulmamız lazım"Sarıgöl'de 120 bin dönüm ÇKS'li üzüm bağı olduğunu vurgulayan Ülgen, "Hatta daha fazlası var. En az 40 ülkeye üzüm gönderiyoruz. Yeterli mi, yeterli değil. Oda başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Dünya üzümü yedi de doydu, üzüm yenmiyor diye bir şey yok. Bunu çözümünü defalarca söyledim. Bugün bir daha söylüyorum. Bunun çözümü yeni pazar bulmak. Bizim üretici olarak, tüccarlarımızın Uzakdoğu'ya ulaşması lazım. Artı tüccarımıza devletimizin çok destek vermesi lazım. Bizim Malezya'ya, Singapur'a, İngiltere'ye, İsveç'e, Norveç'e, Finlandiya'ya, bütün Uzakdoğu ülkelerine ulaşmamız lazım. Bunun tek çözümü hava kargodur. Selim Soylu kardeşimiz bu sene hava kargoyla Avrupa'ya mal gönderdi. Kendisini tebrik ediyorum girişiminden dolayı. İlk defa bir açılım yapılmış oldu ve yeniden gündeme gelmiş oldu. Ben Ziraat Odası Başkanı olarak şunu söylüyorum. Devletimiz hava kargoyu kursun. Ben 16 bin çiftçinin başkanıyım. Bizden stopaj için nasıl yüzde 2 kesiliyorsa, bizden yüzde 2 kessin. Biz hava kargoya destek vermek istiyoruz. Devletimizden hep istiyoruz ama biz de devletimizin yanında olup kendimizi göstermek istiyoruz. Yüzde 2 bizden kesinti yapsınlar." diye konuştu.Hava kargo talebiBu sene ilk kez havayoluyla Avrupa'ya üzüm ihracatı gerçekleştiren ihracatçı Selim Soylu ise, "Marketlere, manavlara, pazarlara satışımızı yapıyoruz. Herkes çok memnun. Haziran'ın ilk haftası üzüm sezonu Mersin'de başlıyor. Burada aralık ayının ortasına kadar 15 Aralık'a kadar üzüm sezonu devam ediyor. Burada soğuk hava deposuna ihtiyaç olmuyor çünkü sıfır dereceye kadar üzüm dalında koruyor kendini. Bu zamanlarda ürün tırlarla yurtdışına gittiği zaman bozulmasından dolayı Avrupa genelde geri çekiliyor. Bu zamanlarda üzümün bolluğunda üretici mağdur oluyor. Bizim isteğimiz hava kargoyu hayata geçirmek. Çünkü yaklaşık 15 saatlik bir karayolunu uçakla 4 saatte gerçekleştiriyoruz. Uçakta soğuk hava muhafazasında gidiyor. Devletin desteğini istiyoruz. Avrupa'da ortalama yüzde 300-400 karlarla satış oluyor. Bu sebepten dolayı üreticimizde kazanmalı. Bunu hayata geçirirsek çiftçi de kiloda 1 lira bir buçuk lira daha fazla kazanacak. Bunun için herkesten destek bekliyoruz. Hayırlısıyla bunu da hayata geçireceğiz." dedi.Bugün dalından kesilen üzümün yarın Almanya'da, Malezya'da satışa sunulduğunda herkesin satın alacağını kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu üzümler tırla 8 gün yol gidiyor. Kasadaki ürün yarıya düşüyor, üzüm kendinden geçiyor. Bu işin çözümü İsrail'in yaptığı gibi bugün çıkan yumurtayı ertesi sabah Avrupalıya yedirmiş. Onun için bizde bugün kesilen üzümü sabah Avrupalının önüne koymamız lazım." diyerek hava kargonun hayata geçmesiyle hem ülke ihracatının artacağını hem de üretici ve tüccarların daha fazla kanacağını söyledi.