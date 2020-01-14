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Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi bir çiftçi, vatandaşların doğal olması nedeniyle "gezen tavuk" taleplerini karşılamak amacıyla çiftlik kurdu.

14.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:09Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi
'nın ilçesinde üzüm üreticisi bir çiftçi, vatandaşların doğal olması nedeniyle "gezen tavuk" taleplerini karşılamak amacıyla çiftlik kurdu. Bağ arasında doğal beslenen tavuklara ve yumurtalarına taleplerin çok olduğunu belirten çiftçi Ahmet Tosun, taleplere yetişmek için güçlük çekiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Tosun, vatandaşlar tarafından oldukça talep gören doğal tavuk yumurtası için girişimde bulundu. Kendi bağında "gezen tavuk" çiftliği kuran Tosun, şimdi ise gelen taleplere yetişemiyor. 125 metrekarelik alanda kapalı tavuk kümesi yaptıran Tosun, 250 adet Fintule, 200 adet Lokmair türü tavuklardan çiftlik kurdu. Tavukları nöbetleşe olarak bağ arasına bırakan Tosun, bu sayede tavukların doğal beslenmesine de imkan sağlıyor. Günde ortalama 350-370 adet yumurta aldığını ifade eden Tosun, siparişlere yetişmekten güçlük çektiğini belirtti. Tosun, "Günlük yumurta siparişlerini yetiştiremiyorum. Yumurtalar doğal olarak üretmekteyiz. Öğrenenler almak için geliyorlar. Ayrıca tavuklar bağın içerisinde gezdikleri için dışkıları da üzüm bağına gübre olarak değerlendirmekteyim" dedi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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