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Üzümden devasa abajur

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde belediye tarafından 100 kilogram üzüm kullanılarak hazırlanan dev üzüm salkımından yapılan abajur şimdiden ilgi odağı oldu.

08.09.2019 13:46 Üzümden devasa abajur
Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde belediye tarafından 100 kilogram üzüm kullanılarak hazırlanan dev üzüm salkımından yapılan abajur şimdiden ilgi odağı oldu.

Belediye çalışanları tarafından bugün hazırlanan üzüm salkımlı abajur, belediye meydanındaki havuzun üzerine asılarak gece de ışıklandırılacak. Görsel bir güzellik yanında üzüme dikkat çekeceğini dile getiren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Amacımız ilçemizin üzümlerini festivalimize ziyarete gelen misafirlerimizin dikkatine sunmak. Hazırlanan dev üzüm salkımlı abajurun da dikkat çekeceğini düşünüyoruz." dedi. - MANİSA

Sarıgöl, Güncel

Kaynak: İHA

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