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'Üzümlerini' paylaşacak çocuklarını bekliyor

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında 'Üzümler olunca da gelin' demesi sonrasında sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine, oğlunun ölümü sonrasında herkesin kendi çocuğu olduğunu söyleyerek, herkesi üzüm yemeye beklediğini söyledi.

26.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:30
'Üzümlerini' paylaşacak çocuklarını bekliyor
Eskişehir 'de jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında 'Üzümler olunca da gelin' demesi sonrasında sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine, oğlunun ölümü sonrasında herkesin kendi çocuğu olduğunu söyleyerek, herkesi üzüm yemeye beklediğini söyledi.

Korona virüs sebebiyle emniyet güçleri tüm Türkiye'deki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde yaşayan Tevhide-Mehmet Yalçın çifti, evine gelen jandarma ekipleri tarafından çekilen video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Yaşlı kadının "üzümler olunca da gelin" cümleleri ise izleyenlerin adeta içini ısıttı.

İHA mikrofonlarına konuşan 84 yaşında ki Tevhide Yalçın, iki çocuğundan biri olan oğlunu 3 yıl kaybetmesinin acısını yaşadıklarını söyledi. Gözü yaşlı Tevhide Teyze, misafirlere evlerinin kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, "Jandarmalar hepsi geldi. Hepiniz sağolun. Üzüme sizde gelin. Bir tane oğlum vardı öldü. Çok çok sağolun evimize de gelin. Ağır ağır işlerimizi yapıyoruz. Yazın meyveler olunca siz de gelin. Evdeyiz. Neyine dikkat edeceğiz. Zaten oğlum öldükten sonra dışarı çıkmıyorum. Hepiniz oğlumdan ilerisiniz. Ben istiyorum ki, oğlumun yanına gideyim. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin" dedi.

"Yüz metre yol yapmak istiyorum"

Tevhide Yalçının eşi 87 yaşındaki Mehmet Yalçın ise, gelenlere teşekkür etti. Yalçın, "Allah bin kat razı olsun. Gelip gidiyorlar. Bir yüz metre yol yapayım diyorum bahçeme. Orada yürüyeceğim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, Güncel

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