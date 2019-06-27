27.06.2019 17:11
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Üzümlü Sınır Kapısı hafta sonları da hizmet verecek

Üzümlü Sınır Kapısı hafta sonları da hizmet verecek

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'nın hafta sonları da hizmet vereceği bildirildi.

Hakkari 'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'nın hafta sonları da hizmet vereceği bildirildi.
Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üzümlü Sınır Kapısı'nın 29 Haziran'dan itibaren cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğini söyledi.
Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Ayca, şunları kaydetti:
"Ayrıca sınır kapısında 08.30-17.00 olan mesai saatleri 1 Ekim 2019'a kadar 08.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Sınır kapısının modernize edilmesi için proje çalışması yürütülüyor. Hafta içi işini bitiremediği için dönemeyen vatandaşlarımız vardı. Onlar da artık rahat şekilde gelip gidebilecek."
Kaynak: AA
Çukurca , Irak , Hakkari , Üzümlü , Güncel

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