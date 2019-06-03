Uzun bayram tatili Bodrum sahilini doldurdu

Muğla
'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar ve turistler, serinlemek için sahilleri tercih etti.
Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı. Ula
ilçesi Akyaka
Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova
Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu. Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler de yoğunluk oluşturdu.
Tatillerini geçirmek için Bodrum
'u tercih edenler, Gümbet, Bitez
, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.
Eğlence mekanlarının bayram tatili kapsamında çeşitli programlar hazırladığı turistik ilçede, gündüz sahillerdeki yoğunluğun akşam saatlerinde cadde ve sokaklarda devam etmesi bekleniyor. Ölüdeniz Mahallesi
'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Macera tutkunları, Babadağ
Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.
Kaynak: AA
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