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Uzun elbise modelleri, tesettür giyimde nasıl kombinlenir?

QRAS elbiseleri kadınlara, özel çizgileri ve tasarımlarıyla benliklerini bulmalarına yardım ediyor.

17.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58Uzun elbise modelleri, tesettür giyimde nasıl kombinlenir?

Durum böyle olunca QRAS bir elbise olmaktan fazlası haline geliyor. Öyle ki, bu yaratıcı uzun elbise modelleri birçok kombin ile kullanılabiliyor. Bunlardan biri tesettür giyim - muhafazakar giyim olarak kendini gösteriyor. Peki, QRAS'ın kendine has dokusu ile üretilmiş günlük, rahat ama bir o kadar da şık elbiselerini tessettür giyim ile nasıl buluşturabilirsiniz?

Tesettür giyim dendiğinde akla gelen ilk şey şal veya eşarp seçimleri oluyor. QRAS'ın eşsiz elbise modelleri ile tercih edilebilecek şal ve eşarplar yine onun dokusuna uygun türde olmalı. Özel tasarım beyaz, kırmızı ve siyah elbiseler kendini destekleyen, abartıya kaçmayan desenlerde ve renklerde şal-eşarp seçimleriyle kendini gösteriyor. Geometrik şekillerle bezenmiş elbiselerde ise tek renk, gözü yormayacak şallar tercih edilebilir.

Sade ve güçlü bir yapıya sahip olan uzun elbiseleri yine gösterişten uzak kolye, saat veya bileklik gibi aksesuarlarla tamamlamak yeterli olacaktır.

Vintage tarzı, modern görünümü ile günlük, şık, sportif çeşitleriyle uzun elbiseler, gireceğiniz ortama göre sandaletler, spor ayakkabılar veya topuklu ayakkabılar ile kombinlenebiliyor.

QRAS ile kalın…


Alışveriş, Gündem, Moda, Güncel

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ELA:Arkadaş davetlerine giderken uzun elbise giyerim rahat kullanışlı
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