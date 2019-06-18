'Uzun far' tartışmasında infaz memurunu öldürdü

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilinin farlarını açık bıraktığı için Mümtaz Y. (59) tarafından bıçaklanıp, ağır yaralanan infaz memuru Nimet Barik (52) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mümtaz Y., ertesi gün gittiği Menteşe ilçesindeki berber dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda başgardiyan Nimet Barik, otomobilini yol kenarında durdurup markete girdi. Bir süre sonra karşı yönden otomobiliyle gelen Mümtaz Y., marketten çıkan Barik'e, iddiaya göre uzun farlarını neden açık bıraktığını sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle otomobilindeki bıçağı alan Mümtaz Y., Barik'i göğsünden ve kollarından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barik, sağlık görevlilerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Barik, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

'ŞİMDİ SİZDEN ÖĞRENDİM'

Polis, olayın ardından kaçan Mümtaz Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mümtaz Y.'nin, Menteşe ilçesindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nda berberde olduğunu belirleyen polis, bugün saat 14.00 sıralarında operasyon düzenledi. Traş olurken yakalanan Mümtaz Y., kendisini gözaltına alan polislere "Bıçakla yaraladığım kişinin öldüğünü şimdi sizden öğrendim" dedi.

Mümtaz Y., götürüldüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi binasındaki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaşamını yitiren Nimet Barik'in cenazesi ise Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki evinin önünde bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

- Muğla

Kaynak: DHA