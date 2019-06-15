Uzun,"İftira ile karşı karşıya kaldık"

Zonguldak Belediye Başkanvekili Murat Uzun, yerel basında çıkan bir haber üzerine açıklama yaparak, "Bizim belediye olarak muhtarlarımızı toplayıp İstanbul seçmenlerinden Zonguldak'ta olup AK Parti'ye oy verebilecek seçmenleri İstanbul'a taşıma noktasında bir irade koyma noktasında iftira ile karşı karşıya kaldık" diyerek tepki gösterdi.



Zonguldak Belediye Başkanvekili Murat Uzun, belediye başkanlığı makamında basın toplantısı düzenledi. Yerel basında çıkan bir haber üzerine açıklama gereği duyduğunu ifade eden Uzun, haberin doğruları yansıtmadığını ifade ederek şöyle dedi:



"Zonguldak Belediyesi'nde yaklaşık 1 haftadır vekaleten görev yapıyorum. Bu gün itibariyle görevim sona erecek. Yarın da belediye başkanımız şehrimize dönecek. Pazartesi gününden itibaren görevinin başına dönecekm. Bu gün basına yansıyan bir haber çıktı. 'Muhtarlara ahlaksız teklif' başlığıyla yanımda da şahsımın fotoğrafı var. Bu şekilde bir haber içeriğinde de bizim belediye olarak muhtarlarımızı toplayıp İstanbul seçmenlerinden Zonguldak'ta olup AK Parti'ye oy verebilecek seçmenleri İstanbul'a taşıma noktasında bir irade koyma noktasında iftira ile karşı karşıya kaldık. Bir manşet söz konusu oldu. Bu büyük bir iftira. Biz Zonguldak Belediyesi olarak ilk seçildiğimiz andan itibaren muhtarlarımızla beraber yaptığımız bir toplantıda koordinasyon sorumlusu olarak daire müdürümüzü atadık. Bir whatsapp grubu oluşturduk. Dağınıklığı ortadan kaldıralım herkesin talebi olacak, bunlar amacına rahat hızlı birşekilde ulaşabilsin diye bir sistem üzerinde çalıştık. Bu şekilde yol almaya gayret ediyorduk. Zaman zaman hem belediye meclis üyelerimizin de katkısıyla beraber muhtarlarımızla beraber bu çalışmalarımız doğrultusunda devam ederken rutin toplantı düzenledik. Yine muhtarlarımızın sorunlarını sıkıntılarını dinlemek aksayan sorunları nasıl çözebiliriz ne yapmak lazım hem bunların tartışıldığı hem taleplerin değerlendirildiği bazen talepler olabiliyor başka belediyelerde bu konuda örnek yapabiliyor. Bu yönde bir talep olursa seçmen iradesini sandığa yansıtmak üzere muhtarlara eğer size böyle bir talep geliyorsa biz de bu konuda destek olmaya çalışırız. Sizin yükünüzü hafifletmek adına diye söylenen bundan ibaret. Ama basına tamamen çarpıtılarak muhtarların buna ilişkin tepki gösterdiği, toplantıyı terk ettiğini ve en enteresanı bu toplantıyı benim başkanlığımda yapıldığını söyleyerek böyle bir haber yapılıyor. Benim bu toplantının içerisinde bırakın yakınından geçmişliğim yok. Bu rutin daire müdürümüzün muhtarlardan sorumlu daire müdürümüzün muhtarlarla yaptığı rutin bir toplantıdır. İki arkadaşımız bu toplantıda yer aldı. Bütün durum bundan ibaret. Bu insan onuruyla oynamaktır. Bir haberin başına muhtarlara ahlaksız teklif yazıp ondan sonra bunun yanına fotoğraf koymak ahlaksızlığın ta kendisidir. İşin aslını sormadan böyle bir haberi yapmak, haberi okuyan insanlar benim için ne düşünür, benim belediyem için ne düşünür, muhtarjfu için ne düşünür insan bunu düşünmez mi Allah aşkına. Bu konuda da açık ve net bir şekilde eleştirimi dile getiriyorum."



Dört mahallenin asfalt ihalesine imzayı attı



Bir haftalık görev sürecindeki çalışmaları da değerlendiren Uzun, "Şehrimizi üniversite sınavı var. Boş bırakmış değiliz. Ekiplerimiz müdahale edilebilecek noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Kapuz Plajı'nı inceledik. Dün meclis yaptık. Kaliteli güzel bir meclis çalışması oldu. Görev sürecinde Zonguldak'a hizmet etme gayretindeyiz. Genel anlamda seçim süreci boyunca gezerken bir yandan da sorunları tespit ediyorduk. Başkanımızın bir haftalık bize bıraktığı takip edilmesi gereken işleri yapıyoruz. Önemli bir imzayı atmak bize nasip oldu. 4 mahallemizin asfalt ihalesini yaptık. AFAD'dan iki kayan istinatla ilgili ödenek tahsisini gerçekleştirdik. Kapuz Plajı'nın eksikliklerinin giderilmesi söz konusu oldu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çok yoğun çalıştık. Su kesintisi bu noktada borcu büyük olanlardan başlayarak belli bir miktarın üzerinde onların suları kesiliyor ki yapılandırma sağlansın. Yapılandırmada bile zorlanıyor. Biz de elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gelsinler çağrıda bulunsunlar. Yüzde 30 peşinat istiyoruz geri kalanını taksitlendirme yapıyoruz. Biz hazırız onlarda bize gelsin. Önceliğimiz Karaelmas, Ontemmuz, Rat ve Çaydamar Mahalleleridir. Başkanımızın koordinasyonunda sürekli bir değişim sağlamak adına 19 mahallemizin ana arterler, ara yollar, kaldırımlar, park alanları, gezi alanları gibi bütün alt yapı ihtiyaçlarını bir yandan değerlendiriyoruz. Daha büyük kaynak gerekiyor. En doğru adımı tartışıyoruz. Hızlı bir şekilde göreceksiniz yaklaşık toplam olarak söyleyebilirim ki 2 yıl içerisinde yol, kaldırım, park bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde çok önemli mesafeler alabileceğimizi görüyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA