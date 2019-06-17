17.06.2019 15:41
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Uzun, "Kurumların yatırımlarını titizlikle takip ediyoruz"

Uzun, "Kurumların yatırımlarını titizlikle takip ediyoruz"

İl Özel İdaresinin ihaleye çıkarmış olduğu Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün "Terörle Mücadele Şubesi Çevre Güvenlik ve Kamera Sistemi Yapım İşi" sözleşmesi imzalandı.

İl Özel İdaresinin ihaleye çıkarmış olduğu Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün "Terörle Mücadele Şubesi Çevre Güvenlik ve Kamera Sistemi Yapım İşi" sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, "Karabük İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımız hem merkezde hem de köylerimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen ihalelerin takiplerini sorumlu personellerimiz ile titizlikle yapıyoruz. Bu bağlamda da 14.06.2019 tarihinde "Terörle Mücadele Şubesi Çevre Güvenlik ve Kamera Sistemi Yapım İşi" sözleşmesini Dizayn Center firması ile imzalamış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Firma yetkilisi Hasan Özdemir'den de işin belirlenen tarihten daha kısa sürede bitirileceği sözünü aldık. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca Uzun, Karabük İl Özel İdaresi olarak tüm kamu kurumlarının yatırım çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini söyledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Terörle Mücadele Şubesi, Karabük, Güncel

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