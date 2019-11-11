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UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜ, OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRDI, KAMERAYI KAPATTI

Sürücü kamerayı kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktıHaber-Kamera: Ali ABLAY - İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

11.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:41 UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜ, OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRDI, KAMERAYI KAPATTI

Sürücü kamerayı kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Haber-Kamera: Ali ABLAY - DHA

'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde  Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün kamerayı kapatması



Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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