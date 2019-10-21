Haberler » 3. Sayfa » Uzun süre evden çıkmayan şahıs ölü bulundu

Uzun süre evden çıkmayan şahıs ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uzun süre kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen 60 yaşındaki şahıs, camı kırarak içeri giren yakınları tarafından ölü bulundu.

21.10.2019 12:11Uzun süre evden çıkmayan şahıs ölü bulundu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uzun süre kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen 60 yaşındaki şahıs, camı kırarak içeri giren yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Arpalıkbaşı köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Hikmet Kaşıtoğlu'ndan bir süre haber alamayan komşuları, kötü kokuların geldiği evin camını kırarak içeri girdi. Evde Kaşıtoğlu'nun çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Kaşıtoğlu'nun cesedi Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:32 Bolu'da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi
13:35 Erzurumlu şehidi binler uğurladı
13:27 Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da yakalandılar
13:25 Sunta tabakası üzerine devrildi
13:21 Nizip'te kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
13:21 Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
13:15 Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
21.10.2019 13:41:18