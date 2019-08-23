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Uzun süre haber alınamayan doktor evinde yarı baygın bulundu

TAKSİM'de, arkadaşlarının uzun süre haber alamadığı Doktor Nedim A., polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

23.08.2019 16:13 Uzun süre haber alınamayan doktor evinde yarı baygın bulundu
TAKSİM'de, arkadaşlarının uzun süre haber alamadığı Doktor Nedim A., polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, yarı baygın bulunan Dr. Nedim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Ülker Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir devlet hastanesinde çalışan İç Hastalıkları uzmanı Dr. Nedim A.'yı telefonla aramalarına rağmen ulaşamayan arkadaşları, evine geldi. Kapı zilini uzun süre çaldırmalarına rağmen içeriden ses gelmeyince, arkadaşları Dr. Nedim A.'nın hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve içeri giremeyen polis, itfaiyeden yardım istedi. Polis, bir süre sonra itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdi. Dr. Nedim A.'yı yarı baygın şekilde bulan polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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