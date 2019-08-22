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Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

22.08.2019 10:43
Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Geçtiğimiz sene ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

AYLAR SONRA AYAĞA KALKTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel gönderilen görüntülerde 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Oyuncu dostlarıyla terasta keyif yapan Erbil'in eğlenceli anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

"AYAKTA TEK BAŞIMA DURABİLİYORUM"

Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Şeyda Coşkun, Demet Akalın ve Ceren Hindistan gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin

YORUMLAR (9)
YANİ: burda olumsuz eleştiri yapanlar mehmet ali erbil birçok film ve proğramla insanların yüzüne bir tebessüm verdi allah aşkına siz ne yaptınız bu millet için, siz kıskanclıktan çatlaya durun millet uzaya çıkıyor klavye kahramanları. .
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ANTARTİKALI: Kötü haber tez yayılır. Eyvahki eyvah.
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6.FİLO: Atı alan üsküdarı geçerde ahı alan sırat köprüsünü geçer mi Mali. Azrail sana uzatmaları oynatıyor
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SAKAR ŞAKİR: paranın gücü işte bu senin yerinde sade bir vatandaş veya yoksulolsaydı şimdiye dek ölmüştü senin paran doktorları yanından ayırmadı garibanın yanına doktoru bırak hemşire bile gelmiyor o yüzden sırıtıp durma
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YA Bİ GİT LOO: çok da tındı bu herifin ne olduğu düş miiletin yakasından öf be..
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HADİ YA: Günün en berbat görüntüsü Keske ölseydi dalkavuk
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DEFOLASKIM: buahlak yoksunu herifi görünce kimse sevinmiyor kimse kimseyi kandırmasın günün en güzel görüntüsü felan degil.
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KIZGIN: Önemli biriymiş gibi sanki hasta olup yatan bir o var şu memlekette yeter artık bunun la yatıp bununla kalkıyoruz . . .
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NEJO: íştahım kaçtı.neden bu kadar ön planda.?
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