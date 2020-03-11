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"Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor"

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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