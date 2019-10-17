Uzun süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam gerçekleşti. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen Defne Samyeli, sevgilisinin film galasına katılmadı.

GALAYA KATILMADI

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde arasının bozulduğu ve ayrıldıkları iddia edilmiş ancak Yılmaz iddiaları reddetmişti. Magazin Hattı'nın haberine göre çift 1 haftadır görüşmüyor. Defne Samyeli'nin filmin galasında katılmaması da bu iddiaları güçlendirdi.

ESKİ EŞ YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Cem Yılmaz'ın çocuğunun annesi eski eşi Ahu Yağtu, galada Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

AYRILIK SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Galadan bir gün sonra ofisinden çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, Defne Samyeli hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlere "Burada ne işiniz var" diyerek sert çıkan Yılmaz'ın gergin halleri ise kameralara yansıdı.