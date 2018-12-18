18 Aralık 2018, 11:32
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Uzun Süredir Komada Olan Michael Schumacher, Yürümeye Başladı

2013'te geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren ve o günden beri komada olan efsane F1 pilotu Schumacher, artık yatalak değil. İngiliz basını, Alman pilotun yürüyebildiğini yazdı.

2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden beri komada olan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in iyileştiği ve yürümeye başladığı iddia edildi.

"SCHUMACHER DAĞLARI GÖRÜNCE AĞLIYOR"

Schumacher, 5 yıl önce 29 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşmüş ve aldığı çok ağır beyin hasarı nedeniyle uyutularak 5 yıldır komada tutuluyordu. Daily Mail'den Jonathan McEvoy'un haberine göre Schumacher'ın artık yatalak olmadığı hatta yürüyebildiği açıklandı.

Zira, Ferrari'nin eski yarış direktörü olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt da geçen günlerde açıklama yapmıştı. Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik" demişti.

HAFTALIK 50 BİN STERLİNE TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir dönem 45 kiloya kadar düşen Schumacher'ın İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde haftada 50 bin sterlinlik tedavi gördüğü söyleniyor.

Haberde yer alan bir diğer iddiaya da Schumacher yakın zamanda beyin hasarı tedavisi için ABD'nin Teksas eyaletine gidebileceği. Geçen yıllarda ailesi, basın sözcüsü ve doktorların yaptığı açıklamalar sporcunun ömür boyu yatağa bağlı kalabileceği yönündeyken yaşanan Schumacher'in yürümeye başlaması bir mucize olarak görülüyor.

Schumacher'in sağlık durumu ailesi tarafından büyük titizlikle basından gizleniyor.

(Sputnik)

Aralık,Micheal Schumacher

YORUMLAR (27)
GECELERİN YARGICI: Beton yetmez betonnnnnn
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VATANDAS: Saglik her seyin basi, o olmazsa kazancin neye yarar.
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SSK EMEKLİSİ: SON ZAMANLARDA DUYDUĞUM EN GÜZEL HABER. ALLAH KİMİNE NE VERİR KİMİNE NE VERMEZ. HER İŞİN BAŞI SAĞLIK . AŞIĞIN BİRİ ŞÖYLE DER -BÜTÜN DÜNYA SENİN OLSUN , BİR DOST BİR POST YETER BANA
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LTA: Paranın gücü ölüyü diriltiyor. Allahın izniyle tabiki
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KIMIZ: İnşallah iyileşir Adam çünkü Adam
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